Galaxy S27 Pro i Galaxy S27 Ultra z nowością, o której wcześniej nie było mowy

Nowa generacja flagowych smartfonów producenta z Korei Południowej sukcesywnie odkrywa kolejne swoje tajemnice. Teraz dowiedzieliśmy się, że smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra przyniesie nowość, którą doceni duże grono użytkowników. Niektórzy jednak przejdą obok tej zmiany zupełnie obojętnie.

Smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra z nowym aparatem na przodzie

Koreańczycy są bardzo „konserwatywni” w przypadku aparatów w swoich flagowych smartfonach, ponieważ rzadko wprowadzają znaczące zmiany w tym obszarze. Dotyczy to również aparatów na przodzie.

Samsung Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21 Ultra i Galaxy S22 Ultra miały 40 Mpix „oczko” na przodzie, a Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra, Galaxy S25 Ultra i Galaxy S26 Ultra otrzymały 12 Mpix aparat przedni, aczkolwiek najnowszy model ma nieco większy kąt widzenia (23 mm vs 26 mm).

Według najnowszych doniesień, smartfon Samsung Galaxy S27 Ultra otrzyma całkowicie nowy aparat przedni, bo o rozdzielczości 16 Mpix. W taki sam ma być wyposażony również smartfon Samsung Galaxy S27 Pro, co nie dziwi, jako że od dawna mówi się, że mają mieć one wiele wspólnego.

Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra mogą oferować rozwiązanie znane z iPhone’ów 17

Wyższa rozdzielczość w (prawdopodobnie) nowszym sensorze potencjalnie może przełożyć się na lepszą jakość zdjęć, szczególnie w połączeniu z algorytmami, zajmującymi się obróbką zdjęć po przechwyceniu kadru.

Co więcej, Koreańczycy mogą nie zastosować klasycznego, prostokątnego sensora, tylko kwadratowy, podobnie jak Apple w najnowszych smartfonach iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max i iPhone Air. Tym samym smartfon Samsung Galaxy S27 Pro i Samsung Galaxy S27 Ultra mógłby oferować też funkcję podobną do Center Stage (Centrum uwagi).

Na tyle obu modeli znajdą się z kolei 200 Mpix aparat główny, 50 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 50 Mpix teleobiektyw. Mówi się jednak, że Galaxy S27 Pro może oferować 3,5x zoom optyczny, a Galaxy S27 Ultra 5-krotny.