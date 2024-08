Mniej więcej tak będzie wyglądał Samsung Galaxy S25 Ultra

Niemal każdy kolejny dzień przynosi nam nowe wieści na temat nadchodzącego flagowca producenta z Korei Południowej. Teraz w sieci pojawiły się grafiki, które przedstawiają, jak mniej więcej będzie wyglądał Samsung Galaxy S25 Ultra.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra na jeszcze nie finalnych renderach

Renomowany informator z Chin, Digital Chat Station, ochoczo dzieli się informacjami na temat następcy Galaxy S24 Ultra. Momentami można odnieść wrażenie, że ma obsesję na jego punkcie, ponieważ ekscytuje się każdym, nawet najmniejszym szczegółem dotyczącym jego designu.

Digital Chat Station stworzył już kilka grafik, które pokazują, jak będzie wyglądał Samsung Galaxy S25 Ultra. Te są najnowsze, lecz wciąż nie finalne – informator zastrzega, że łuk w pobliżu tylnej obudowy nie jest jeszcze skończony. Wcześniej bowiem donosił, że bryła smartfona ma być bardziej zaoblona niż obudowa Galaxy S24 Ultra, dzięki czemu będzie wygodniejszy w obsłudze.

źródło: Digital Chat Station

Wygląda jednak na to, że wciąż pozostanie dość „kanciasty”, podczas gdy – sugerując się informacjami, przekazywanymi przez Digital Chat Station – spodziewaliśmy się powrotu do projektu znanego z Galaxy S23 Ultra. Mimo wszystko, nawet taki niedokończony, Samsung Galaxy S25 Ultra wygląda imponująco.

Szczególnie że – również według przekazywanych przez tego informatora doniesień – Koreańczykom udało się zmniejszyć szerokość konstrukcji z 79 do 77,6 mm (względem Galaxy S24 Ultra) i jednocześnie zwiększyć przekątną wyświetlacza do 6,86 cala (vs 6,79 cala). Zmniejszono też ramki, dzięki czemu ekran będzie miał 73 mm szerokości (o 0,7 mm więcej niż w poprzedniku).

źródło: Digital Chat Station

Co poza tym zaoferuje Samsung Galaxy S25 Ultra?

W przeszłości Digital Chat Station przekazał, że specyfikacja techniczna Galaxy S25 Ultra będzie w dużej mierze podobna do parametrów Galaxy S24 Ultra, ponieważ Samsung ponownie zastosuje akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W, aparat z matrycą 200 Mpix oraz dwa teleobiektywy z 3x i 5x zoomem optycznym.

Największą sprzętową nowością może być procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 w specjalnej wersji oraz opisany wcześniej wyświetlacz. Wcześniej mówiło się, że Koreańczycy mogą użyć w aparacie z obiektywem ultraszerokokątnym i teleobiektywie z 3x zoomem matryce o rozdzielczości 50 Mpix, ale na obecną chwilę nie jest to pewne.