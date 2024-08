Samsung Galaxy S25 Ultra może nazywać się Galaxy S25 Note. I to nie koniec zmian

Samsung przez lata przyzwyczaił nas do określonego schematu nazewnictwa swoich flagowych smartfonów. Kolejna generacja może zerwać z wieloletnią tradycją. Samsung Galaxy S25 Ultra może bowiem zadebiutować jako Galaxy S25 Note. To jednak nie koniec zmian, na jakie ma zdecydować się producent z Korei Południowej.

Seria Samsung Galaxy S25 może zerwać z utartym schematem

Od 2020 roku Samsung wprowadza na rynek trzy modele z serii Galaxy S – Galaxy S2x, Galaxy S2x Plus i Galaxy S2x Ultra. Dwa pierwsze są do siebie bardzo podobne, bowiem różni je głównie rozmiar wyświetlacza i pojemność akumulatora oraz ilość pamięci. Ostatni zaś oferuje najbardziej zaawansowane technologie, a także od Galaxy S22 Ultra slot na rysik S Pen.

Już w przypadku wspomnianego przed chwilą Galaxy S22 Ultra mówiło się, że zadebiutuje on na rynku jako Galaxy S22 Note, lecz – jak wiemy – tak się ostatecznie nie stało. Jak to się jednak mówi, co się odwlecze, to nie uciecze. Znów bowiem słyszymy, że Koreańczycy mogą zrezygnować z dopisku Ultra na rzecz Note, w związku z czym Samsung Galaxy S25 Ultra może finalnie nazywać się Samsung Galaxy S25 Note.

To jednak nie koniec, ponieważ Koreańczycy podobno planują zmienić również nazwę „środkowego” modelu – zamiast Galaxy S25+ na rynek miałby trafić Galaxy S25 Pro. O ile w przypadku Galaxy S25 Ultra/Note zmieniłby się tylko dopisek, o tyle zmiana „+” na dopisek „Pro” wskazywałaby na to, że model z „plusem” w nazwie przestanie być większym bratem bliźniakiem podstawowej „eSki”.

Te zakulisowe informacje usłyszał renomowany informator Yogesh Brar, lecz na obecnym etapie nie jest jeszcze przesądzone, że na początku 2025 roku zadebiutują Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Pro i Galaxy S25 Note, a nie Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra.

Na razie wydaje się, że Koreańczycy nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji. Wciąż mają na to sporo czasu i nadchodzące tygodnie oraz miesiące z pewnością przyniosą kolejne informacje dotyczące finalnych nazw nowych flagowców Samsunga. Nie będziecie jednak zdziwieni, gdy faktycznie okaże się, że producent postanowił „odświeżyć” schemat nazewnictwa swoich high-endów.

Samsung Galaxy S25 Ultra/Galaxy S25 Note będzie wyglądał nieco inaczej

Galaxy S24 Ultra jest znacznie bardziej kanciasty niż Galaxy S23 Ultra, podobnie jak Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Wydawało się, że to nowy styl projektowania smartfonów Samsunga, ale wiele wskazuje na to, że Koreańczycy mogą wrócić do nieco bardziej zaokrąglonych konstrukcji.

Ice Universe, również renomowany informator, udostępnił render, który przedstawia, jak ma wyglądać Samsung Galaxy S25 Ultra/Galaxy S25 Note. Według niego ramki dookoła wyświetlacza będą węższe niż w poprzedniku, dzięki czemu smartfon ma być łatwiej obsługiwać jedną ręką.

źródło: Ice Universe

Na drugiej wizualizacji zaś Samsung Galaxy S25 Ultra/Galaxy S25 Note został zestawiony z Galaxy S23 Ultra i widać dużą różnicę w rozmiarach. Byłaby to kolejna redukcja wysokości, gdyż już Galaxy S24 Ultra jest o 1,1 cm niższy od Galaxy S23 Ultra.