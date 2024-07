Samsung po raz kolejny przetestuje Waszą cierpliwość

Mam nieodparte wrażenie, że Samsung osiadł na laurach i zaczął bazować na swojej pozycji oraz renomie. Kolejny flagowiec tego producenta nie przyniesie bowiem znaczących zmian. Można powiedzieć, że Koreańczycy znów odgrzeją kotleta.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra miał być dużym krokiem naprzód

Samsung Galaxy S24 Ultra to niewątpliwie świetny smartfon, lecz oczywiście niepozbawiony wad. Zupełnie niezrozumiałe jest między innymi to, dlaczego Koreańczycy z uporem maniaka trzymają się niby-szybkiego ładowania o mocy 45 W, podczas gdy urządzenia innych marek można ładować z mocą nawet ponad 100 W.

Kolejne generacje flagowców z dopiskiem „Ultra” przynoszą niewielkie zmiany – w przypadku Galaxy S24 Ultra są to przede wszystkim płaski i matowy ekran oraz 50 Mpix teleobiektyw z 5x zoomem optycznym. Użytkownicy z największą radością przyjęli jednak wiadomość, że wszystkie egzemplarze na świecie zaoferują taki sam procesor – Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Samsung Galaxy S24 Ultra i Galaxy S23 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Według niedawnych doniesień specyfikacja Galaxy S25 Ultra mogła być naprawdę imponująca. Wszystkie aparaty na tyle (oprócz głównego 200 Mpix) miały otrzymać matryce o rozdzielczości 50 Mpix. Ponadto Koreańczycy planowali dodać radar LiDAR oraz zastosować akumulator o pojemności nawet 5500 mAh, a także zapewnić obsługę ładowania przewodowego o mocy 65 W i indukcyjnego o mocy 25 W.

Galaxy S25 Ultra niczym Galaxy S24 Ultra

Najnowsze informacje od wiarygodnego źródła wskazują jednak, że przynajmniej część z przywołanych powyżej nowości nie wyjdzie poza fazę prototypową. Digital Chat Station, któremu możemy zaufać, przekazał kilka informacji na temat specyfikacji następcy Galaxy S24 Ultra, które wywołują déjà vu.

Informuje on, że najnowsza generacja otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 45 W, a także aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix i dwa teleobiektywy (jeden z 3x zoomem optycznym i drugi peryskopowy z 5x zoomem optycznym). Względem Galaxy S24 Ultra nic się zatem nie zmieni.

Jedyną nowością, jaką wymienia Digital Chat Station, jest procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, ale to „oczywista oczywistość” – nic, co by nas pozytywnie zaskoczyło. Ponadto niedawno inny informator, Ice Universe, wspomniał, że Galaxy S25 Ultra ma być bardziej zaokrąglony, nie tak kanciasty jak Galaxy S24 Ultra, dzięki czemu One UI 7 będzie bardziej spójne wizualnie z jego konstrukcją.

Przyznaję, że bardzo nie podoba mi się to, co robi teraz Samsung. Jego strategia jest identyczna jak polityka Apple, która od dawna jest krytykowana. Amerykanom uchodzi to jednak na sucho, ale czas pokaże, czy Koreańczykom również, czy wręcz przeciwnie i odbije im się to czkawką. Wszystko w rękach klientów.