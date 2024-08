Energooszczędność ponad wydajność. Taki ma być Snapdragon 8 Gen 4

Firma Qualcomm może tym razem postawić bardziej na efektywność energetyczną niż wydajność samego procesora. To właśnie cechować ma jej najnowszy topowy układ SoC – Snapdragon 8 Gen 4. A przynajmniej na to wskazują ostatnie przecieki.

Jaki będzie chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4?

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to już w październiku oficjalnej prezentacji doczeka się chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4. Podobnie jak (obecnie topowy) Snapdragon 8 Gen 3 i jego poprzednicy zaoferować ma rewelacyjną wydajność, a do tego jeszcze obsłużyć DLSS Frame Generation. Jednak największe zmiany względem trzeciej generacji koncentrować mają się nie tyle na płynności działania i mocy obliczeniowej, co na efektywności energetycznej i możliwościach z zakresu sztucznej inteligencji.

Źródłem tych rewelacji jest serwis Smarprix – nierzadko bardzo dobrze poinformowany. Podaje on, że nowy układ SoC amerykańskiego producenta zostanie zbudowany z wykorzystaniem 3-nm procesu TSMC. Właśnie to pozwolić ma na zachowanie wysokiej wydajności przy równoczesnym zwiększeniu energooszczędności. Do tego dojść ma jeszcze podsystem sztucznej inteligencji o niskim poborze mocy.

Przecieki sugerują również, że nowinka wykorzysta niestandardowe rdzenie Qualcomm Oryon. Dotąd widziane one były jedynie w laptopowych procesorach z serii Snapdragon X (zarówno z dopiskiem Elite, jak i Plus). Najprawdopodobniej układ będzie mieć konfigurację 2+6 z dwoma wydajnymi rdzeniami o częstotliwości taktowania 4 GHz oraz sześcioma wspierającymi (2,8 GHz).

Dopełnieniem całości mają być procesor graficzny Adreno 830, kodek Aqstic WCD9395 oraz modem FastConnect 7900. W kontekście łączności będzie można liczyć na obsługę technologii 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

Jeden wariant dla Samsunga, drugi dla reszty

Smartprix podaje również, że procesor Snapdragon 8 Gen 4 będzie występować w dwóch wersjach, których nazwy kodowe to SM8750 i SM8750P. Ten drugi wariant będzie nieco wydajniejszy i skorzysta z niego nadchodzący Samsung Galaxy S25 Ultra.

źródło: Smartprix

Pierwszy natomiast stanie się bazą dla szerokiej gamy flagowców, między innymi marek Asus, Honor, OnePlus, Oppo, Vivo i Xiaomi. Ostatni z wymienionych producentów będzie najprawdopodobniej pierwszy – może go zainstalować w nadchodzącej wielkimi krokami serii Xiaomi 15.