Honor Magic V3 wkrótce w Europie. Zachwyci smukłością, ale nie ceną

Premiera Honor Magic V3 w Europie coraz bliżej. Smartfon może zachwycić klientów na Starym Kontynencie swoją smukłością, jednak na pewno nie ceną. Wiemy już, że będzie ona wysoka. Znowu.

Honor Magic V3 – cena w Europie będzie wysoka

Honor Magic V3 zadebiutował w Chinach w lipcu 2024 roku i zostanie oficjalnie zaanonsowany w Europie 5 września przy okazji targów IFA 2024 w Berlinie. Nie wiemy jednak, kiedy producent rozpocznie jego sprzedaż na Starym Kontynencie, choć mamy nadzieję, że nie każe czekać na to tak długo, jak miało to miejsce w przypadku modelu Honor Magic V2, który do Polski trafił dopiero w kwietniu 2024 roku.

Już teraz wiemy jednak, że cena Honor Magic V3 w Europie będzie wynosiła 1999 euro za wersję z 512 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej. Aktualnie jest to równowartość około 8560 złotych. Można się spodziewać, że w Polsce przełoży się to na 8999 złotych, ponieważ Honor Magic V2 również kosztował na start 1999 euro, a w kraju nad Wisłą 8999 złotych.

Honor Magic V3 nie będzie więc najbardziej atrakcyjnym cenowo składanym smartfonem tego typu, szczególnie że Samsung ostatnio obniżył cenę Galaxy Z Fold 6, a Google Pixel 9 Pro Fold kosztuje od 1899 do 2029 euro. Chiński składak ma jednak nad nimi znaczącą przewagę – jest niewiarygodnie smukły.

Honor Magic V3 – smartfon o imponującej grubości

To aktualnie najsmuklejszy składany smartfon na świecie, ponieważ po rozłożeniu ma zaledwie 4,35-4,4 mm grubości, a po złożeniu 9,2-9,3 mm – w zależności od wersji kolorystycznej, a w Europie będą dostępne trzy: czarna, brązowa i zielona (najchudsza jest ta pierwsza).

Po lewej kolejne generacje Samsunga Galaxy Z Fold, po prawej wyraźnie smuklejszy model Honor Magic V3 (źródło: Evan Blass)

Poza imponującą smukłością, smartfon Honor Magic V3 oferuje również godną flagowca specyfikację techniczną:

7,92-calowy wyświetlacz wewnętrzny (LTPO OLED) o rozdzielczości 2344×2156 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i wsparciem dla obsługi rysikiem,

6,43-calowy ekran zewnętrzny (LTPO OLED) o rozdzielczości 2376×1060 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością od 1 do 120 Hz i wsparciem dla obsługi rysikiem,

procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3,

aparat 20 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 90° w okrągłym otworze w każdym wyświetlaczu,

potrójny aparat główny 50 Mpix (f/1.6) z OIS + 40 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 50 Mpix (f/3.0) z 3,5x zoomem optycznym i OIS,

źródło: producent