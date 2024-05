Samsung Galaxy S25 Ultra zyska coś, na co czekaliśmy latami

Do premiery kolejnych flagowych smartfonów Samsunga, czyli serii Galaxy S25, jeszcze daleka droga. Nie oznacza to, że do tego czasu nie poznamy żadnych szczegółów dotyczących urządzeń. Dzisiejsza porcja wiedzy dotyczy możliwości fotograficznych najmocniejszego modelu.

Topowy fotograf w kieszeni

Nie ulega wątpliwości, że Samsung Galaxy S24 Ultra to jeden z najlepszych smartfonów na rynku do robienia zdjęć. Konkurencja jest jednak niemała i znajdziemy wśród niej m.in. Huawei Pura 70 Ultra, iPhone’a 15 Pro Max, Pixela 8 Pro czy OnePlusa 12.

Samsung Galaxy S24 Ultra (Źródło: Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Patrząc wyłącznie na specyfikację zestawu aparatów we flagowym modelu Samsunga widać, że o ile główny aparat nie ma sobie równych, o tyle rywalizacja przy teleobiektywie i oczku ultraszerokokątnym jest bardziej wyrównana. Winę za to ponoszą matryce 10 Mpix (tele) i 12 Mpix (ultraszeroki kąt), pamiętające jeszcze czasy Samsunga Galaxy S21 Ultra. W przyszłym roku może jednak dojść do przełomu.

Smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra z dwiema, ważnymi zmianami

Źródłem przedpremierowych informacji o zestawie fotograficznym w nadchodzącym ultraflagowcu z Korei Południowej jest Ice Universe – autor wielu predykcji, które po czasie okazywały się trafne. Według ostatniego wpisu udostępnionego na platformie Weibo, Samsung Galaxy S25 Ultra zachowa zestaw czterech kamer na panelu tylnym. Główny aparat oraz obiektyw peryskopowy z matrycą 50 Mpix zostaną przeniesione z obecnie panującego Galaxy S24 Ultra. Drugą połowę zestawu czeka jednak spore ulepszenie.

Obydwa obiektywy, ultraszerokokątny i tele, otrzymają bowiem sensory o rozdzielczości 50 Mpix. W przypadku tego pierwszego smartfon Samsunga zrównałby się z konkurencją ze strony Google czy Xiaomi, które już stosują ultraszerokokątne aparaty o dużej rozdzielczości. Niewykluczone, że pojawi się także opcja nagrywania materiałów w 8K. Natomiast nowy teleobiektyw w połączeniu z łączeniem pixeli oraz wsparciem dla zdjęć makro mógłby wprowadzić nową jakość w fotografiach z zoomem wykonywanych przez koreańskiego ultraflagowca.

Osoby, które liczą na aparat tele 50 Mpix o zmiennej długości ogniskowej, umożliwiający robienie zdjęć w zakresie 4x – 7x mogą poczuć się zawiedzione informacjami od Ice Universe. Warto jednak pamiętać, że gigant z Korei Południowej raczej nie słynie z ogromnych pakietów ewolucyjnych w kolejnych generacjach smartfonów, a taka zmiana to i tak lepiej niż kolejny rok z aparatami, które pamiętają 2021 rok.