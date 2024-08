Ministerstwo Finansów zapowiada dużą zmianę w e-Urzędzie Skarbowym

Ministerstwo Finansów udostępniło e-Urząd Skarbowy w lutym 2021 roku. Za jego pośrednictwem można m.in. złożyć PIT i korektę rozliczenia oraz sprawdzić zwroty podatków, a także informacje o otrzymanych mandatach i aktach notarialnych. Jego funkcjonalność zostanie jednak rozszerzona – resort finansów poinformował, jakich nowości możecie się spodziewać.

Ministerstwo Finansów informuje, jak zmieni się e-Urząd Skarbowy

Resort finansów przekazał PAP, że pracuje nad funkcjonalnością, która pozwoli podatnikowi na udostępnienie danych dostępnych na jego koncie w e-Urzędzie Skarbowym innej osobie fizycznej. Będą to mogły zrobić zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.

Funkcja ta umożliwi przejrzenie wskazanych informacji, dostępnych w wybranej zakładce w e-Urzędzie Skarbowym – na przykład złożonych deklaracji podatkowych, historii zwrotów podatków czy płatności. Resort finansów zapewnia, że opracowywane rozwiązanie systemowe będzie bezpieczne, ale jednocześnie proste w obsłudze.

Aktualnie nie ujawniono, jak niniejsza funkcjonalność będzie dokładnie wyglądać i działać. Nie podano też konkretnego terminu jej udostępnienia, lecz MF chce to zrobić w przyszłym roku. Aktualnie jest jednak na etapie analiz legislacyjnych i testów planowanych rozwiązań.

e-Urząd Skarbowy wcześniej doczeka się innej nowości

Resort finansów pracuje nie tylko nad umożliwieniem podatnikom udostępniania informacji innym osobom fizycznym, ale też nad aplikacją mobilną e-Urzędu Skarbowego, o czym słyszymy już od dawna. Aktualnie dostęp do niego można bowiem zyskać wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy.

Ministerstwo Finansów chce też udostępnić możliwość zapłacenia podatku kartą (aktualnie można to zrobić Blikiem) oraz przeprowadzenia rozmowy wideo w pracownikami Krajowej Administracji Skarbowej (w pierwszej kolejności klientom ze szczególnymi potrzebami).

Ponadto w planach jest również rozwój istniejącej usługi sald i rozliczeń poprzez wdrożenie spersonalizowanych płatności z możliwością składania deklaracji związanych z rozliczeniem oraz wstępne wypełnienie formularza płatności, a także umożliwienie płatności już z poziomu deklaracji.

Resort finansów wciąż będzie aktualizował plan wdrożeń IT dla klientów KAS raz na kwartał. Nie jest on jednak w 100% wiążący, ponieważ Ministerstwo Finansów podkreśla, że jego realizacja jest zależna od posiadanego finansowania i sprawności działu IT, a także ewentualnych zmian prawnych, które mają wyższy priorytet.