Co zaoferuje Samsung Galaxy S25 Ultra? Są nowe informacje

Co roku powtarza się ta sama historia. Oficjalna premiera nowych smartfonów z serii Galaxy S jest czystą formalnością, bo już przed nią wiemy o nich wszystko. Właśnie pojawiły się kolejne informacje na temat modelu Samsung Galaxy S25 Ultra. Wiadomo już, co może zaoferować.

Co zaoferuje Samsung Galaxy S25 Ultra? Nowe informacje

Ostateczna specyfikacja Galaxy S25 Ultra nie jest jeszcze w pełni zatwierdzona, ponieważ producent wciąż ma dużo czasu, aby ją sfinalizować przed rozpoczęciem produkcji. Aktualnie testowane są różne prototypy tego modelu, a dzięki branżowym informatorom mamy możliwość dowiedzieć się, jakie zmiany Koreańczycy rozważają.

Jedną z nich jest znaczące zmodernizowanie zaplecza fotograficznego. Aparat z obiektywem ultraszerokokątnym ma otrzymać nową wersję sensora ISOCELL JN1 o rozmiarze 1/2,76″ i rozdzielczości 50 Mpix. Dla przypomnienia, Galaxy S24 Ultra ma 12 Mpix matrycę o (większym) rozmiarze 1/2,55″.

Producent planuje też zastosować nowy sensor ISOCELL w teleobiektywie, który zapewni 3x zoom optyczny. Matryca ma być większa niż w Galaxy S24 Ultra, w którym ma ona 10 Mpix i wielkość 1/3,52″. Także w tym przypadku Koreańczycy wykorzystają sensor o rozdzielczości 50 Mpix.

Oznacza to, że na tyle Galaxy S25 Ultra znajdą się aż trzy aparaty o rozdzielczości 50 Mpix i jeden 200 Mpix. Główny i teleobiektyw o budowie peryskopowej nie doczekają się gruntownych zmian, a co najwyżej lekkiego „liftingu”. Ponadto producent pracuje nad nowymi algorytmami, które powinny poprawić jakość zdjęć.

To jednak nie jedyne znaczące zmiany, jakie może przynieść Samsung Galaxy S25 Ultra. Na stole jest również zastąpienie czujnika ToF czymś podobnym do radaru LiDAR oraz zmiana designu obszaru z aparatami na tyle – obramowanie aparatów może być bardziej kwadratowe, jak pokazano na grafice poniżej. Nie jest to jednak pewny design, a jedynie wizualizacja tego, co może stworzyć producent z Korei Południowej.

źródło: BenIt Bruhner Pro

W fazie prototypowej są również smartfony z akumulatorem o pojemności nawet 5500 mAh oraz obsługujące ładowanie przewodowe o mocy 65 W i indukcyjne o mocy 25 W (z kompatybilnością ze standardem Qi2). Samsung rozważa też zwiększenie przekątnej ekranu z 6,8 do około 6,9 cali i zastosowanie tytanu wyższej klasy, a także dodanie dodatkowego, konfigurowalnego klawisza na bocznej krawędzi, do którego będzie można przypisać różne akcje.

Pewne natomiast jest zastosowanie procesora Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, który ma znaleźć się też w każdym Galaxy S25 i Galaxy S25+ oraz zainstalowanie systemu Android 15 z One UI 7.1 z gwarancją aktualizacji przez 7 lat. Ponadto Samsung Galaxy S25 Ultra zaoferuje od 12 do 16 GB RAM LPDDR5X i od 256 GB do 1 TB pamięci wbudowanej.

Samsung Galaxy S25 Ultra – kiedy premiera

Seria Galaxy S24 zadebiutowała 17 stycznia 2024 roku. Samsung Galaxy S25 Ultra z pewnością zostanie zaprezentowany na początku 2025 roku, ale dokładna data nie jest jeszcze znana. Można się jednak spodziewać premiery w styczniu lub najpóźniej lutym 2025 roku.