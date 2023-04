Nowy smartfon vivo ma korzenie w… 2014 roku

Jest takie powiedzenie, że w przyrodzie nic nie ginie. W branży elektroniki użytkowej również. Do oferty marki vivo dołączył właśnie „nowy” smartfon. Co ciekawe, model o identycznej nazwie był dostępny na rynku już w… 2014 roku.

Nowy vivo Y11 (2023)

Nie wiadomo, co powodowało producentem, ale warto zauważyć, że na podobny ruch niedawno zdecydowała się również inna marka, wchodząca w skład koncernu BBK Electronics – OPPO. W 2017 roku zaprezentowała bowiem model OPPO A77, a w czerwcu 2022 roku dodała do swojej oferty… OPPO A77 5G.

O ile w tym przypadku możemy powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z „dużym” krokiem naprzód, ponieważ nowy smartfon został wyposażony w obsługę sieci 5G, o tyle nowy vivo Y11, podobnie jak ostatni poprzednik – vivo Y11 z 2019 roku, nie wspiera najnowszej technologii. Tutaj trzeba jednak odnotować, że to już kolejne „odświeżenie” tego modelu – urządzenie o identycznej nazwie zadebiutowało również już w… 2014 roku, czyli prawie 10 lat temu! Taka ciekawostka: ten ostatni nie obsługiwał 4G.

Co oferuje najnowsza generacja vivo Y11? Smartfon ma 6,51-calowy ekran LCD o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, który odświeża obraz ze standardową częstotliwością 60 Hz i cechuje się współczynnikiem kontrastu 1500:1. Ponadto producent deklaruje, że wyświetlacz zajmuje 88% powierzchni panelu przedniego. Ramki dookoła niego są jednak dość szerokie, szczególnie ta na dole, zaś przy górnej znajduje się wycięcie w kształcie litery „V”, w którym umieszczono 5 Mpix (f/2.2) aparat.

Na tyle również jest tylko jeden aparat, umieszczony w okręgu z diodą doświetlającą na prostokątnej wyspie. Ma on rozdzielczość 8 Mpix i przysłonę f/2.0. We wnętrzu smartfona znajdziemy zaś procesor MediaTek Helio P35 2,3 GHz (z 2018 roku!) wraz z 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej eMMC 5.1 i – w zależności od konfiguracji – 4 GB lub 6 GB RAM LPDDR4X. Urządzenie oferuje też obsługę kart microSD o pojemności do 1 TB.

7.6 Ocena

Nowy vivo Y11 2023 odda swoim właścicielom do dyspozycji także m.in. 3,5 mm złącze słuchawkowe, lecz czytnika linii papilarnych i modułu NFC już nie. Smartfon fabrycznie pracuje na systemie Android 12 z interfejsem Origin OS Ocean. Urządzenie zasili zaś akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 10 W, na dodatek przez… port micro USB. Z dobrych stron można jednak wymienić wsparcie dla USB OTG.

Smartfon ma wymiary 163,99×75,63×8,49 mm i waży 186 gramów.

Cena, dostępność

vivo Y11 2023 zadebiutował na rynku chińskim, gdzie jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych (niebieskiej i czarnej) oraz dwóch konfiguracjach. Wersja 4/128 GB kosztuje w Państwie Środka 899 juanów (równowartość ~560 złotych), zaś 6/128 GB – 999 juanów (~645 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy nowy smartfon vivo Y11 2023 będzie dostępny również poza Chinami.