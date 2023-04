iSpot przejmuje Cortland! Czy zniknie z mapy Polski?

W Polsce wiele firm zajmuje się sprzedażą urządzeń Apple. iSpot oraz Cortland są jednymi z najbardziej znanych. Od teraz będą one grały do jednej bramki. Czy pod jedną banderą?

iSpot przejmuje Cortland

Grupa 1923 Investments, właściciel iSpot Poland Sp. z o.o., największego sprzedawcy produktów Apple w Polsce, poinformowała, że zakończyła proces nabycia 100% udziałów firmy Cortland, która jest „znaczącym” polskim Apple Premium Resellerem, posiadającym w całej Polsce 16 salonów (w 12 miastach) oraz 180 pracowników.

źródło: 1923 Investments

Dzięki połączeniu grupa 1923 Investments posiada sieć 47 salonów sprzedaży (co oznacza, że pod szyldem iSpot działa dziś 31 sklepów) oraz wiele punktów serwisowych w „najlepszych lokalizacjach w kluczowych miejscowościach na terenie całej Polski”. Łączna liczba pracowników zwiększyła się zaś do 600 osób.

Grupa 1923 Investments prognozuje, że przychód połączonych działalności w 2023 roku przekroczy 1 mld złotych. Ma to być możliwe dzięki przewadze konkurencyjnej, jaką da połączenie struktur. iSpot ma bowiem „wiodącą pozycję w sprzedaży detalicznej”, natomiast Cortland „pokaźne portfolio klientów biznesowych”. Ponadto grupa widzi „większe możliwości rozbudowy sieci salonów”, a także zamierza otworzyć swoje pierwsze salony Apple Premium Partner. To nowy koncept stworzony przez Apple w celu rozwijania dużych salonów we współpracy z partnerami.

iSpot i Cortland wspólnie wprowadzą na rynek bezkonkurencyjną ofertę produktów i usług Apple oraz innych firm, wspartą odpowiednim poziomem dostępności oraz działaniami marketingowymi. Zakres i skala współpracy przyniosą nowe możliwości dalszego rozwoju, szczególnie w obszarze rynku edukacji oraz klientów biznesowych. Połączone przedsiębiorstwa staną się również numerem jeden w zakresie świadczenia usług serwisowych Apple Authorized Service Provider. Keith Busuttil, Dyrektor Generalny 1923 Investments

7.6 Ocena

Czy Cortland zniknie z mapy Polski?

Grupa 1923 Investments poinformowała, że planowana jest zmiana szyldów salonów przejętego Cortlandu – zaczną one operować pod nowym, iSpot, w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie współpracy zespołów iSpot i Cortland aby jeszcze bardziej udoskonalać poziom naszej oferty produktów i usług dla klientów detalicznych oraz biznesowych. Ludzie są kluczowym czynnikiem sukcesu wspólnego biznesu i zobowiązujemy się do inwestowania w nich, aby wspólnie się rozwijać. Dariusz Zająkała, Dyrektor Generalny iSpot

1923 Investment jest spółką inwestycyjną spółki dominującej Hili Ventures. Poprzez swoje spółki zależne ta ostatnia jest zaangażowana w usługi gastronomiczne, handel detaliczny, nieruchomości, hotelarstwo, a także w spedycję, inżynierię oraz technologię w 11 krajach w Europie i Afryce Północnej z zespołem liczącym 11 000 pracowników. W jej portfolio znajdują się takie marki jak – oprócz Apple – McDonald’s i Microsoft.