Samsung powiększy tablety z „Plusem”. Będą jak laptopy

Do tej pory pod Plusem ukrywały się tablety z wyświetlaczami o niemałej przekątnej 12,4 cala. Wygląda jednak na to, że Samsung Galaxy Tab S10 FE+ będzie jeszcze większy. Informacja jest wprawdzie nieoficjalna, ale pochodzi z wiarygodnego źródła.

Tablety Samsung Galaxy Tab S10 FE i S10 FE+ na horyzoncie – ten drugi będzie jeszcze większy

Wiele wskazuje na to, że już niebawem Samsung wprowadzi do sprzedaży dwa tablety spod znaku Fan Edition, a mianowicie Galaxy Tab S10 FE oraz Galaxy Tab S10 FE+. Ten pierwszy – tak jak Samsung Galaxy Tab S9 FE – będzie miał wyświetlacz o przekątnej 10,9 cala, ale już drugi urośnie względem poprzedniej generacji, która na rynku zadebiutowała w październiku 2023 roku.

Samsung Galaxy Tab S9 FE+ miał ekran o przekątnej 12,4 cala – zresztą zupełnie tak samo jak wszystkie aktualne tablety południowokoreańskiego producenta z Plusem w nazwie. Nadchodzący model Galaxy Tab S10 FE Plus ma jednak zaoferować większą przestrzeń roboczą, cechującą się rozmiarem 13,1 cala, co właściwie zrówna go z wieloma laptopami.

Samsung Galaxy Tab S9 FE (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Wciąż nie będzie to największy tablet w ofercie tego producenta. Wszak ma on w swoim katalogu jeszcze linię Ultra – na czele z modelem Samsung Galaxy Tab S10 Ultra – chrakteryzującą się między innymi właśnie dużymi wyświetlaczami, konkretnie o przekątnej 14,6 cala.

Co jeszcze mają zaoferować nowe tablety Samsung z linii Fan Edition?

Rewelacje o zwiększeniu rozmiaru tabletów z Plusem przekazał zwykle dobrze poinformowany Roland Quandt. Wspomina on również, że nadchodzące urządzenia zostaną wyposażone w maksymalnie 12 GB RAM oraz 256 GB pamięci na pliki. W kontekście pamięci operacyjnej byłby to krok naprzód, gdyż Dziewiątki oferowały maksymalnie 8 GB.

Wcześniejsze doniesienia wskazują też na zastosowanie chipsetów Exynos 1580 oraz aparatów o rozdzielczości 12 Mpix. Producent przygotować ma zarówno wersje z samym Wi-Fi, jak i łącznością 5G, a ich premiery spodziewamy się w okolicach tegorocznej wiosny, być może wraz z zapowiadanym już w styczniu smartfonem Samsung Galaxy S25 Edge.