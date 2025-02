Rodzina Samsung Galaxy A powiększy się o trzy nowe modele. Premiera już za moment

Jeśli potwierdzą się najnowsze informacje, a jest to wysoce prawdopodobne, to możemy stwierdzić, że znamy już trzy nowe smartfony Samsunga. Oto, co dostaną użytkownicy Galaxy A56, Galaxy A36 i Galaxy A26.

Specyfikacja Samsunga Galaxy A56, Galaxy A36 i Galaxy A26

Koreańczycy przygotowują się do premiery trzech smartfonów z rodziny Samsung Galaxy A. Niewykluczone, że będzie to debiut dość nudny, a to za sprawą wyciekającch informacji zdradzających plany firmy. Poznaliśmy sporo szczegółów i jedyne, co może nas zaskoczyć, to ceny w Polsce – miejmy nadzieję, że w pozytywny sposób.

Sądzę, że nie ma większego sensu rozpisywać się o specyfikacji tych trzech smartfonów – wszystko już wiecie. W związku z tym, przedstawmy dane w zwięzły sposób w formie tabeli. Oto, jak ma wyglądać specyfikacja:

Samsung Galaxy A26 Samsung Galaxy A36 Samsung Galaxy A56 Wyświetlacz: 6,7 cali, Super AMOLED, 2340 x 1080 pikseli, 120 Hz, Corning Gorilla Glas 6,7 cali, Super AMOLED, 2340 x 1080 pikseli, 120 Hz, Corning Gorilla Glas 7+ 6,7 cali, Super AMOLED, 2340 x 1080 pikseli, 120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus Procesor: Exynos 1380 Snapdragon 6 Gen 3 Exynos 1580 RAM: 6/8 GB 6/8 GB 8 GB Aparaty (tył): główny 50 Mpix z f/1.8, ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2.2, makro 2 Mpix z f/2.4 główny 50 Mpix z f/1.8, ultraszerokokątny 8 Mpix z f/2.2, makro 5 Mpix z f/2.4 główny 50 Mpix z f/1.8, ultraszerokokątny 12 Mpix z f/2.2, makro 5 Mpix z f/2.4 Aparat przedni: 13 Mpix 12 Mpix 12 Mpix Akumulator: 5000 mAh, ładowanie 25 W 5000 mAh, ładowanie 45 W 5000 mAh, ładowanie 45 W Obsługa Dual SIM: Tak, hybrydowy SIM Tak, e-SIM Tak, e-SIM Gniazdo na kartę pamięci: Tak, microSD Nie Nie Łączność i inne: 5G, Wi-Fi 802.11ax, NFC, GPS, Bluetooth 5.3, USB-C 5G, Wi-Fi 802.11ax, NFC, GPS, Bluetooth 5.3, USB-C 5G, Wi-Fi 802.11ax, NFC, GPS, Bluetooth 5.3, USB-C System operacyjny: Android 15 z OneUI 7 Android 15 z OneUI 7 Android 15 z OneUI 7 Wymiary i waga: 164 x 77,5 x 7,7 mm, 200 g, obudowa z IP67 162,7 x 77,9 x 7,4 mm, 195 g, obudowa z IP67 162,7 x 77,5 x 7,4 mm, 197 g, obudowa z IP67

Ile będzie kosztować Samsung Galaxy A56, Galaxy A36 i Galaxy A26?

Niemiecki serwis WinFuture, któremu zawdzięczamy przedstawione informacje, podzielił się również cenami nowych smartfonów. Warto zaznaczyć, że ceny mogą się różnić na polskim rynku, ale raczej tylko w małym stopniu.

Galaxy A26 (źródło: WinFuture)

Ceny Samsunga Galaxy A26 mają startować od 299 euro (równowartość około 1236 złotych). Za model Galaxy A36 trzeba będzie zapłacić 379 euro (równowartość około 1567 złotych), a Galaxy A56 ma być wyceniony na 479 euro (równowartość około 1980 złotych).

Na oficjalną premierę trzech nowych Samsungów nie będziemy musieli długo czekać. Z indyjskiej strony producenta, która zapowiada prezentację modeli z serii Galaxy A, dowiemy się, że debiut zaplanowany jest na 2 marca.

Galaxy A36 (źródło: WinFuture)

Przedsprzedaż Galaxy A56, Galaxy A36 i Galaxy A26 w Polsce

Warto jeszcze wspomnieć o przedsprzedaży w Polsce, która – jak wynika z informacji zdradzonej przez tablety.pl, potrwa od 3 marca do 6 kwietnia. Otóż klienci, którzy zdecydują się na zakup Samsunga Galaxy A56 lub Galaxy A36, będą mogli liczyć na bonusy.

Galaxy A56 (źródło: WinFuture)

Po pierwsze, dostępna będzie zniżka w wysokości 50 złotych za zapisanie się do newslettera – pula tej nagrody ma być ograniczona do 1000 sztuk. Po drugie, będzie można zdobyć słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds FE, ale tutaj limit nie jest obecnie znany.