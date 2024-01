Samsung przygotował nową promocję na swoje słuchawki

Samsung jest obecnie na ustach wszystkich za sprawą przedsprzedaży Galaxy S24, ale teraz producent z Korei Południowej postanowił zachęcić mieszkańców Polski do zakupu innego urządzenia ze swojej oferty – słuchawek Galaxy Buds 2 Pro. Dzięki niej można odzyskać 250 złotych.

Nowa promocja na słuchawki Samsung Galaxy Buds 2 Pro

Galaxy Buds 2 Pro zadebiutowały 10 sierpnia 2022 roku i wciąż są to najnowsze słuchawki z dopiskiem „Pro” w ofercie południowokoreańskiego producenta. Co prawda od jakiegoś czasu mówi się o premierze bezpośrednich następców, lecz wciąż nie pojawiły się informacje, kiedy możemy spodziewać się ich oficjalnej prezentacji.

Koreańczycy regularnie przygotowują promocje na Galaxy Buds 2 Pro, dzięki którym można odzyskać część wydanej na nie kwoty. W ramach najnowszej akcji producent oferuje zwrot w wysokości 250 złotych. Aby go otrzymać, należy kupić słuchawki w okresie od 29 stycznia do 18 lutego 2024 roku u partnera handlowego, wskazanego w regulaminie (który linkujemy na końcu niniejszego artykułu).

Wśród nich znajdują się m.in. operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz popularne sieci sklepów z elektroniką, takie jak RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, electro.pl, avans.pl, Media Markt, Komputronik, Vobis, Max Elektro, x-kom i al.to, a także Empik (faktura musi być wystawiona przez Empik S.A.), Auchan i vitay.pl oraz oczywiście sklepy samego Samsunga.

9.2 Ocena

Jak otrzymać zwrot 250 złotych po zakupie Galaxy Buds 2 Pro?

Z tej edycji promocji mogą skorzystać wyłącznie osoby, które kupią Galaxy Buds 2 Pro w okresie od 29 stycznia do 18 lutego 2024 roku. Kolor nie ma znaczenia, oferta obejmuje wszystkie dostępne w Polsce wersje kolorystyczne. Po zakupie należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Samsunga – najpóźniej do 25 lutego 2024 roku.

Trzeba do niego dołączyć m.in. zdjęcie opakowania po słuchawkach z widocznym miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym i zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym oraz dowód zamówienia produktu (z widoczną datą zamówienia). Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia otrzymacie zwrot w kwocie 250 złotych na wskazane przez Was konto bankowe – producent zastrzega sobie, że zrobi to w ciągu 14 dni kalendarzowych.

Aktualnie cena Galaxy Buds 2 Pro zaczyna się w sklepach (które uwzględnia regulamin) od 899 złotych, czyli po odebraniu zwrotu finalnie wydacie na nie 649 złotych.

Regulamin promocji „Zimowa Promocja cashback – kup Galaxy Buds2 PRO i zyskaj zwrot 250 zł” (PDF)