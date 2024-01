Nowa oferta Plusha. Płacisz złotówkę i masz nielimitowany internet

Jeśli szukasz oferty na kartę i zależy Ci na nielimitowanym internecie mobilnym, to nowa oferta przygotowana przez Plusha może Cię zainteresować. Operator przygotował promocję, dzięki której można cieszyć się brakiem limitu danych już za złotówkę dziennie. Jakie są jej szczegóły?

Internet bez limitu na złotówkę

Plush przygotował ciekawą ofertę dla wszystkich, którzy potrzebują nielimitowanego dostępu do internetu. Klienci będą mogli bez oglądać filmy, słuchać muzyki online czy grać w gry przez 24 godziny, bez obawy o przekroczenie limitu danych. Szczególnie atrakcyjna jest cena nowego pakietu przygotowanego przez operatora, która wynosi złotówkę za jeden dzień korzystania.

Warto wspomnieć, że promocję z dużą paczką danych przygotowało ostatnio Orange. Dzięki tej ofercie można zyskać nawet 5000 GB internetu przez rok. Taką samą ilość GB klienci mogą uzyskać, biorąc udział w ogłoszonej w grudniu 2023 roku przez Virgin Mobile promocji w ofercie #GIGACHAD.

Dodatkowo w komunikacie prasowym, dotyczącym nowej promocji internet bez limitu w Plushu, operator podkreśla, że wszyscy klienci mają dostęp do technologii 5G Plusa, która według testów oferuje obecnie najszybszy transfer danych w sieci piątej generacji wśród polskich operatorów sieci komórkowej.

Jak skorzystać z oferty Plusha?

Wszyscy, którzy chcą skorzystać z nowej promocji przygotowanej przez Plusha, mogą to zrobić w bardzo łatwy sposób. Jej aktywacja polega na wysłaniu SMS-a o treści NOLIMIT pod numer 80225. Po włączeniu usługa jest ważna przez 24 godziny. Warto podkreślić, że nie jest to promocja włączana cyklicznie, gdyż użytkownik sam decyduje o jej ponownym włączeniu. Jeśli chcecie korzystać z nielimitowanego internetu codziennie, to wysłanie wspomnianego już SMS-a konieczne jest co 24 godziny.

źródło: Polkomtel

Nowa promocja jest dostępna dla wszystkich użytkowników Plusha na kartę, którzy korzystają z pakietów za minimum 30 złotych miesięcznie. Promocyjna cena nielimitowanego internetu, czyli złotówka dziennie, obowiązuje do 31 marca 2024 roku. Od 1 kwietnia 2024 roku opłata wzrośnie do 5 złotych za 24 godziny dostępu do usługi nielimitowanego internetu.