Nowy tablet DOOGEE R20 będzie z Tobą na dobre i na złe

Smartfony i tablety mają swoje ograniczenia – w niektórych sytuacjach lepiej nie brać ich ze sobą. Nowy DOOGEE R20 nie jest jednak stworzony do korzystania (wyłącznie) w domu – może towarzyszyć swoim właścicielom nawet w zabójczych dla przeciętnej elektroniki warunkach.

DOOGEE R20 to tablet prawie niezniszczalny

Urządzenia typu rugged są zdecydowanie bardziej odporne na uszkodzenia niż przeciętne smartfony i tablety. Oczywiście nie są niezniszczalne, ale w ich przypadku trzeba znacznie więcej wysiłku, żeby je zniszczyć. DOOGEE R20 zalicza się właśnie do niniejszego grona i został stworzony do tego, by towarzyszyć swoim właścicielom nawet w bardzo niesprzyjających elektronice warunkach.

Potwierdzają to certyfikaty IP68, IP69K i MIL-STD-810H, którymi ten sprzęt się chwali. Dodatkową warstwą ochronną jest szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji na panelu przednim. Ponadto producent deklaruje, że DOOGEE R20 może pracować w temperaturach od -40℃ do 70℃. Niezawodność działania ma również zapewnić akumulator o monstrualnej pojemności – aż 21600 mAh, który według zapewnień DOOGEE wystarczy na 38 godzin przeglądania sieci czy 27 godzin oglądania wideo.

DOOGEE R20 (źródło: DOOGEE)

Tutaj warto wspomnieć o tym, że sprzęt ma certyfikat Widevine L1, dzięki któremu możliwe jest strumieniowanie wideo w wysokiej rozdzielczości z popularnych serwisów VOD, w tym Netflix, HBO Max, Disney+ i Amazon Prime Video. Podczas oglądania filmów i seriali z pewnością przydadzą się cztery głośniki na pokładzie, a w niektórych sytuacjach również 3,5 mm złącze słuchawkowe, które DOOGEE R20 też oferuje.

Akumulator w tablecie można naładować przewodowo z mocą 33 W, zatem naładowanie go od 0 do 100% trochę potrwa (podobnie jednak jak rozładowanie do zera). W razie potrzeby DOOGEE R20 może posłużyć jako power bank, ponieważ obsługuje ładowanie zwrotne OTG. Niewątpliwym udogodnieniem w tym urządzeniu są też slot na dwie karty SIM i obsługa pięciu GNSS (A-GPS, GPS, Glonass, Galileo, Beidou).

Na pokładzie tego tabletu znajdują się również 10,4-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2000×1200 pikseli, procesor MediaTek Helio G99 (6 nm), 8 GB RAM LPDDR4X (z możliwością rozszerzenia o 12 GB), 256 GB pamięci wbudowanej uMCP, slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB, aparaty 50 Mpix (f/1.8) na tyle i 16 Mpix (f/2.0) na przodzie, radio FM i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 13, ma wymiary 258,9×169,6×18 mm i waży 931 gramów.

Cena tabletu DOOGEE R20

DOOGEE R20 można już kupić w oficjalnym sklepie producenta za ~1430 złotych. Za pomocą kodu rabatowego BF10 da się obniżyć cenę o 10%. W zestawie producent dorzuca ładowarkę 33 W, etui TPU na urządzenie oraz uchwyt na rękę, który można przyczepić do plecków tabletu.