Promocja: kupujesz słuchawki, a Samsung oddaje Ci pieniądze

Jeżeli można kupić fajne słuchawki i dostać zwrot części zapłaconych za nie pieniędzy, to dlaczego by nie skorzystać z takiej promocji? Samsung przygotował ofertę na model Galaxy Buds 2 Pro, którą zdecydowanie warto rozważyć.

Promocja na słuchawki bezprzewodowe Samsung Galaxy Buds 2 Pro

To nie pierwsza taka promocja na ten model TWS-ów z oferty producenta z Korei Południowej. Jeżeli ktoś wcześniej z niej nie skorzystał, ponownie ma okazję to zrobić. A dokładniej otrzymać 250 złotych zwrotu po zakupie słuchawek bezprzewodowych Galaxy Buds 2 Pro. Co trzeba zrobić, aby dostać tyle pieniędzy z powrotem?

Galaxy Buds 2 Pro (fot. Tabletowo)

W pierwszej kolejności kupić słuchawki w sklepie Samsunga lub u jednego z jego partnerów handlowych, których pełną listę znajdziecie w załączonym poniżej regulaminie promocji. Wśród nich wymienieni są m.in. Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis, x-kom i Auchan.

Cena różni się w zależności od sklepu, ale według porównywarki Ceneo najtaniej kupicie Galaxy Buds 2 Pro w RTV Euro AGD i x-kom, bo za 749 złotych. Po otrzymaniu 250 złotych zwrotu wyjdzie Wam za nie 499 złotych – to bardzo dobra cena za takie słuchawki.

9.2 Ocena

Jak otrzymać zwrot 250 złotych po zakupie słuchawek Samsung Galaxy Buds 2 Pro?

Jak zostało wspomniane, pierwszym krokiem do otrzymania zwrotu części wydanych pieniędzy jest zakup słuchawek – 250 złotych mogą otrzymać osoby, które nabędą Galaxy Buds 2 Pro (w kolorze czarnym, białym albo fioletowym) w okresie od 13 listopada do 3 grudnia 2023 roku. Następnie, do 10 grudnia 2023 roku, należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie Samsunga.

Trzeba w nim m.in. załączyć dowód zakupu (paragon bądź fakturę) i dowód zamówienia z widoczną datą zamówienia oraz zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie opakowania (kartonowego pudełka) z widocznym miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia Samsung przeleje na wskazane przez Was konto bankowe zwrot w wysokości 250 złotych.

Regulamin Promocji „Listopadowa Promocja cashback – kup Galaxy Buds2 PRO i zyskaj zwrot 250 zł” (PDF)