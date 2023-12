Dzięki tej współpracy T-Mobile znacznie zwiększy zasięg swojego światłowodu

Jeden z czołowych operatorów telekomunikacyjnych w naszym kraju, czyli T-Mobile, ogłosił rozpoczęcie współpracy z Polskim Światłowodem Otwartym, co znacząco poszerzy zasięg usług światłowodowych. Teraz firma może dotrzeć do prawie 4 milionów dodatkowych gospodarstw domowych.

Nowa współpraca T-Mobile

W grudniu 2023 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy T-Mobile oraz Polskim Światłowodem Otwartym, które określa zasady ich współpracy w zakresie sieci HFC (hybrydowej) oraz FTTH (światłowodowej). T-Mobile będzie korzystać z infrastruktury dawnego UPC Polska w ramach modelu BSA (bitstream access). Dzięki temu porozumieniu, klienci, którzy do tej pory nie mieli dostępu do światłowodowej oferty T-Mobile, a znajdują się w obszarze sieci PŚO, będą mogli z niej skorzystać.

Chcemy docierać z najlepszą ofertą usług konwergentnych T-Mobile do jak największej liczby klientów. Dlatego, mimo że już w tej chwili możemy pochwalić się drugim w skali kraju największym zasięgiem usług światłowodowych, ciągle poszerzamy dostępność naszej oferty, nawiązując współpracę z takimi partnerami jak Polski Światłowód Otwarty. Dzięki temu blisko 10 mln polskich gospodarstw domowych będzie mogło skorzystać z pełnej oferty firmy. Andreas Maierhofer, Prezes Zarządu T-Mobile Polska

Warto dodać, że według danych UKE, w ostatnich latach w Polsce obserwuje się stały wzrost liczby użytkowników internetu korzystających z niego w oparciu o BSA. W roku 2022 odnotowano wzrost liczby tych klientów o 36,7% w stosunku do roku 2021, co przełożyło się na osiągnięcie liczby 1,13 mln użytkowników.

Ile gospodarstw domowych znajdzie się w zasięgu magentowego światłowodu?

T-Mobile zyska dostęp do sieci PŚO, która obecnie obejmuje blisko 3,8 miliona gospodarstw domowych w Polsce. To partnerstwo umożliwi klientom, pozostających dotychczas poza zasięgiem oferty światłowodowej magentowego operatora, korzystanie z nowych możliwości dostępu do internetu. Ignacio Irurita, Prezes Zarządu Polskiego Światłowodu Otwartego podkreśla, że już na początku 2024 roku pierwsi klienci operatora będą mogli cieszyć się nowym światłowodem.

PŚO konsekwentnie realizuje plan rozbudowy sieci, mając na celu objęcie swoim zasięgiem ponad 6 milionów gospodarstw domowych w Polsce do 2028 roku. Firma równolegle modernizuje swoją sieć HFC do najnowszego standardu FTTH. Dzięki wykorzystaniu technologii XGS-PON, wszyscy operatorzy detaliczni będą mogli oferować usługi internetu stacjonarnego o prędkości nawet do 5 Gb/s.