„Prawdziwe” 5G w Play już dostępne dla klientów. Na liście też mniejsze miejscowości

Play poinformował, że klienci mogą już korzystać z sieci 5G na nowych częstotliwościach 3500-3600 MHz. To zdecydowanie świetna wiadomość, bowiem oznacza to dostęp do internetu o sporo większej prędkości.

Nowe częstotliwości dla 5G w Play

Niedawno informowaliśmy Was, że operatorzy w Polsce zaczęli uruchamiać „prawdziwe” 5G. Wówczas dowiedzieliśmy się o rozwiązaniach i częstotliwościach wykorzystywanych przez Orange i T-Mobile, a także poznaliśmy plany Play. Ostatni z wymienionych operatorów zapowiedział, że jest technicznie gotowy do uruchomienia 5G na nowych częstotliwościach, jednak czeka na otrzymanie pozwoleń radiowych od UKE.

Natomiast teraz Play ogłosił, że klienci mogą już korzystać z sieci 5G na nowych częstotliwościach 3500-3600 MHz. Operator uzyskał właśnie pierwsze pozwolenia radiowe na użytkowanie pasma C od Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Ma to pozwolić na osiąganie prędkości do nawet 1 Gb/s.

Wprowadzenie nowych częstotliwości wiąże się z szeregiem korzyści dla użytkowników. Przede wszystkim zyskują oni zauważalnie krótszy czas pobierania dużych plików, jeszcze mniejsze opóźnienia, lepszą płynność korzystania z sieci czy zachowanie wysokiej sprawności i prędkości działania sieci nawet przy dużym obciążeniu stacji, np. podczas wydarzeń masowych.

Play był pierwszym operatorem w Polsce, który uruchomił 5G. Dziś, zgodnie z deklaracją, rozwijamy tę sieć dzięki częstotliwościom pasma C. Mamy najnowocześniejszą i najbardziej zaawansowaną technologicznie infrastrukturę, której rozwój pozostaje naszym priorytetem. W ten sposób wypełniamy zobowiązanie w stosunku do klientów, oferując im dostęp do najwyższej jakości usług i wolność wyboru, dla której tak chętnie wybierają Play. Jean Marc Harion, CEO Play

Gdzie skorzystamy z nowych częstotliwości i „prawdziwego” 5G?

5G na nowych częstotliwościach działa już na 215 stacjach bazowych. Jeśli chodzi o listę lokalizacji, to obejmuje ona zarówno nadajniki w dużych miastach, takich jak m.in. Bydgoszcz, Toruń, Lublin, Warszawa i Łódź, ale też w mniejszych miejscowościach, np. we Władysławowie czy Rykach.

Warto jeszcze podkreślić, że operator zamierza sukcesywnie rozszerzać dostępność sieci nowej generacji wraz z pozyskiwaniem kolejnych pozwoleń. Dzięki temu jeszcze w pierwszym kwartale 2024 roku prawie 25% osób w Polsce znajdzie się w zasięgu usług 5G z wykorzystaniem pasma C. Mapę zasięgu 5G możemy sprawdzić na stronie Play.