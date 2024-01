Oto laptop z wbudowanym tabletem. Tylko design jakby znajomy

Producenci laptopów od kilku lat próbują udowodnić, że tradycyjna forma urządzeń może zostać nieco urozmaicona. Nowy produkt firmy Topton to właśnie taka designerska ciekawostka. Szkoda tylko, że już to gdzieś widzieliśmy.

Budżetowy laptop

Sercem obliczeń dla Topton L10 jest procesor Intel Celeron N5095 – czterordzeniowa i czterowątkowa jednostka o TDP 15 W. Oprócz tego na pokładzie urządzenia znalazło się 16 GB RAM LPDDR4 i od 128 GB do 2 TB SSD. Laptop oferuje też slot na dysk M.2 2280, więc możliwe jest rozszerzenie ilości dostępnego miejsca. Z taką specyfikacją sprzęt można zaliczyć do kategorii budżetowych laptopów do podstawowych czynności.

Oprócz tego Topton L10 oferuje standardową listę dostępnych gniazd. Mamy więc jeden port USB-C, dwa USB 3.0 typu A, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, czytnik kart microSD oraz wejście na kabel mini HDMI. Kwestie komunikacyjne zamyka obecność Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2 i wbudowana kamerka 0,3 Mpix. Producent obiecuje również głośniki stereo, podświetlaną wielokolorowo klawiaturę czy zawiasy odchylające się do 180°. Całość pracuje pod kontrolą Windowsa 11.

Duet, nie hybryda

Jak zdążyliście zauważyć na grafikach załączonych powyżej, L10 osobliwie podchodzi do konceptu dwóch ekranów w laptopie. Główny wyświetlacz IPS oferuje rozdzielczość 1920×1080 pikseli oraz 100% pokrycie barw palety sRGB. Dodatkowy tablet na prawo od klawiatury to 7-calowy panel o rozdzielczości 1280×800 pikseli z obsługą do dziesięciu punktów dotyku, współpracujący również z rysikami. W zestawie nie znajdziemy takiego akcesorium, a na stronie producenta brakuje informacji, czy ekran wspiera także rysiki opornościowe.

Całość wygląda dość rewolucyjnie, prawda? Właśnie takie odejście od tradycyjnej formy laptopa zaprezentowało nam Lenovo już w 2022 roku, pokazując model ThinkBook Plus Gen 3. Znany na całym świecie producent postawił na mocniejsze podzespoły oraz inne proporcje ekranu, ale trudno nie dostrzec, że komuś projekt laptopa z dodatkowym ekranem wielkości małego tabletu obok klawiatury mocno przypadł do gustu.

Jeżeli lubicie sprowadzać takie ciekawostki zza granicy – Topton L10 w wersji z dyskiem 128 GB kosztuje w serwisie AliExpress ~1360 złotych. Wysyłka do Polski nic nie kosztuje, a producent obiecuje dostawę w ciągu 8-15 dni roboczych. Skusicie się?