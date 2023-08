Samsung znów oddaje pieniądze. tym razem 250 złotych

To nie pierwszy raz, gdy Samsung oddaje pieniądze osobom, które zdecydują się na zakup urządzenia z jego oferty. Tym razem promocją objęte zostały słuchawki prawdziwie bezprzewodowe Galaxy Buds 2 Pro. Gdy je kupicie, będziecie mogli odzyskać 250 złotych. W jaki sposób?

250 złotych zwrotu od Samsunga

Można powiedzieć, że to „standardowa” promocja Samsunga, ponieważ producent z Korei Południowej regularnie przygotowuje tego typu propozycje. Tym razem zdecydowano się na zwrot w przypadku słuchawek Galaxy Buds 2 Pro – po ich zakupie można otrzymać 250 złotych. Co trzeba zrobić, aby dostać kasę od koreańskiej firmy?

Przede wszystkim najpierw trzeba kupić słuchawki Galaxy Buds 2 Pro w okresie od 29 sierpnia do 17 września 2023 roku u wskazanego w regulaminie promocji partnera handlowego (znajdziecie go na samym końcu niniejszego artykułu w formacie PDF). Wymieniono wśród nich m.in. operatorów Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz popularne sklepy z elektroniką, jak RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis i x-kom, a także naturalnie sklepy samego Samsunga.

Ceny słuchawek różnią się w zależności od sklepu – najtaniej kupicie je w sklepie internetowym Samsunga, za 749 złotych, podczas gdy w innych trzeba za nie zapłacić blisko 900, a nawet 999 złotych. To dość dziwne, dlatego nie zdziwcie się, jeśli 749 złotych przestanie być aktualne, ponieważ niestety często zdarza się, że najpierw cena danego urządzenia jest obniżana, a następnie wraca do poprzedniego poziomu i producent ogłasza promocję ze zwrotem (finalnie efekt jest ten sam, ale przy zwrocie trzeba się więcej pofatygować).

Jak otrzymać zwrot 250 złotych po zakupie słuchawek Samsung Galaxy Buds 2 Pro?

Po zakupie słuchawek należy do 24 września 2023 roku wypełnić formularz rejestracyjny pod tym adresem, w którym wymagane jest m.in. dodanie dowodu zakupu (faktury bądź paragonu) oraz zdjęć wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i opakowania z widocznym miejscem po wyciętym fragmencie z kodem kreskowym. W formularzu należy też podać numer konta bankowego, ponieważ to właśnie na nie Samsung przeleje 250 złotych zwrotu (w ciągu 14 dni kalendarzowych).

Jeśli zastanawiacie się nad zakupem tych słuchawek, to zachęcamy do zapoznania się z recenzją Galaxy Buds 2 Pro na Tabletowo.

Regulamin promocji „Sierpniowa Promocja cashback – kup Galaxy Buds2 PRO i zyskaj zwrot 250 zł” (PDF)