Xiaomi dokonuje „premiumizacji” swoich smartfonów. I to widać

Smartfony Xiaomi od zawsze były postrzegane jako tańsza alternatywa dla urządzeń Samsunga i innych marek. Producent już od dłuższego czasu stara się pozbyć tej łatki, dokonując „premiumizacji” smartfonów. I ta strategia działa, co pokazują najnowsze liczby.

Xiaomi jeszcze nigdy nie zarabiało tak dużo

Chiński gigant opublikował swoje wyniki za drugi kwartał 2023 roku i dowiedzieliśmy się, że w tym okresie przychody wyniosły 64,4 mld juanów, zatem były niższe niż rok temu, bo wówczas korporacja zaraportowała 70,2 mld juanów przychodów. Skorygowany zysk netto wyniósł zaś 5,1 mld juanów, wiec był wyższy aż o 147% niż ten w drugim kwartale 2022 roku (2,1 mld juanów)! Xiaomi podkreśla, że to też jednocześnie najwyższy zysk kwartalny od czwartego kwartału 2021 roku.

fot. Pexels

Xiaomi chwali się również, że m.in. dzięki koncepcji „premiumizacji” smartfonów, marża zysku brutto osiągnęła w drugim kwartale 2023 roku rekordowy poziom 21%! Dla przypomnienia, w pierwszym kwartale 2023 roku wyniosła 19,5%, zatem firma zarabia coraz więcej, także dzięki redukcji kosztów, które w okresie od początku kwietnia do końca czerwca 2023 roku zmniejszono rok do roku o 2,3% do 10,2 mld juanów. Jednocześnie firma informuje, że posiada „obfite zasoby gotówki”.

„Premiumizacja” smartfonów przynosi efekty

Chińska korporacja podaje, że marża zysku brutto w segmencie smartfonów osiągnęła w drugim kwartale 2023 roku rekordowy poziom 13,3% i była wyższa aż o 4,7 punktu procentowego niż w analogicznym okresie rok wcześniej oraz o 2,1 punktu procentowego niż w pierwszym kwartale 2023 roku. Firma podkreśla, że nigdy wcześniej nie była ona tak wysoka, a do tego chwali się, że średnia cena sprzedaży smartfona w Chinach wzrosła o ponad 24% rok do roku.

Nieustannie rośnie też liczba użytkowników MIUI – na koniec czerwca 2023 roku na całym świecie było ich już 606 mln (149,3 mln w samych Chinach), zatem w ciągu trzech miesięcy – od końca marca 2023 roku – zwiększyła się o ponad 11 mln (w samym Państwie Środka o ponad 3 mln).

Zwiększa się jednak nie tylko liczba użytkowników MIUI, ale też kadra rozwojowo-badawcza, zajmująca się sztuczną inteligencją – od 2016 roku do ponad 3000 osób. Równocześnie Xiaomi wydaje coraz więcej na badania i rozwój (R&D) – w drugim kwartale 2023 roku przeznaczyło na ten cel 4,6 mld juanów, o 21% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej (3,8 mld juanów), a od 2022 do 2026 roku w sumie zainwestuje w R&D ponad 100 mld juanów.