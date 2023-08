Ten smartfon będzie dostawał aktualizacje przez nawet 10 lat! I producent daje na niego aż 5 lat gwarancji

Choć wciąż duża część użytkowników nie przykłada zbyt dużej lub nawet żadnej wagi do aktualizacji, to jednak zyskują one na znaczeniu dla coraz większej liczby osób. Ten smartfon będzie bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o długość wsparcia, a do tego też gwarancji producenta, ponieważ może ona sięgnąć nawet pięciu lat.

Smartfon Fairphone 5 będzie dostawał aktualizacje przez nawet 10 lat

Smartfony Fairphone są tworzone po to, aby służyły jak najdłużej i były jak najprostsze w naprawie. Najnowszy Fairphone 5 ma fabrycznie zainstalowany system operacyjny Android 13 i producent deklaruje, że będzie go wspierał minimum przez 8 lat i w tym czasie udostępni mu co najmniej 5 aktualizacji Androida, choć pokusił się też o stwierdzenie, że okres wsparcia może zostać wydłużony do nawet 2033 roku, czyli istnieje możliwość, że sięgnie nawet 10 lat! To coś niespotykanego w tym segmencie.

Długie wsparcie zdecydowanie sprawi, że Fairphone 5 będzie mógł być długo używany. Jeśli jednak zdarzy się, w tym czasie coś zawiedzie, istnieje możliwość samodzielnej wymiany ekranu, aparatów (zarówno na tyle, jak i przodzie), akumulatora i złącza USB – wszystkie części zamienne klienci znajdą w sklepie Fairphone. Ponadto producent deklaruje, że w swoim najnowszym urządzeniu wykorzystał wiele materiałów pochodzących z recyklingu, co także może mu przysporzyć popularności.

Specyfikacja Fairphone 5

Fairphone informuje, że Fairphone 5 może otrzymywać aktualizacje przez tak długi okres dzięki zastosowaniu unikalnego procesora Qualcomm QCM 6490 2,7 GHz (6 nm) z układem graficznym Adreno 642L 812 MHz (według serwisu Android Authority jest to zmodyfikowana wersja mobilnej platformy Qualcomm Snapdragon 778G). To kolejna, wyjątkowa cecha tego smartfona.

Fairphone 5 (źródło: Fairphone)

Jeśli zaś chodzi o pozostałą specyfikację techniczną Fairphone 5, to może Was ona pozytywnie zaskoczyć, ponieważ producent stworzył porządny smartfon ze średniej półki (choć jego cena średniopółkowa już nie jest, ale nie bez powodu). Model ten odda swoim właścicielom do dyspozycji wyświetlacz OLED o przekątnej 6,46 cala i rozdzielczości Full HD+ 2700×1224 pikseli (proporcje 20:9) oraz jasności szczytowej na poziomie 880 nitów i minimalnej 2 nity. Ponadto ekran odświeży obraz z częstotliwością 90 Hz. Według deklaracji Fairphone współczynnik screen-to-body ratio wynosi 85%. Przód urządzenia pokrywa szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Fairphone 5 ma również 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej (+ microSD do 2 TB) oraz modem 5G, głośniki stereo, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC, dual SIM (1x nano SIM + eSIM) i port USB-C (USB 3.0), a także trzy aparaty:

50 Mpix z f/2.45, obiektywem o kącie widzenia 90°, elektroniczną stabilizacją obrazu i obsługą nagrywania wideo w 4K w 30 klatkach na sekundę na przodzie,

50 Mpix z f/1.88, elektroniczną i optyczną stabilizacją obrazu + 50 Mpix z f/2.2, obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 117° i elektroniczną stabilizacją obrazu na tyle. Oba aparaty mają po sześć soczewek i wspiera je sensor ToF, a maksymalna rozdzielczość rejestrowanych filmów w ich przypadku sięga 4K w 30 klatkach na sekundę.

Fairphone 5 (źródło: Fairphone)

Smartfon zasili akumulator o pojemności 4200 mAh, który obsługuje szybkie ładowanie przewodowe (do 50% w 30 minut przy użyciu zasilacza o mocy co najmniej 30 W). Producent informuje, że po 1000 cyklach (odpowiada to 3 latom) jego pojemność nie spadnie poniżej 80%. Fairphone 5 ma wymiary 161,6×75,83×9,6 mm (10,5 mm uwzględniając wyspę z aparatami na tyle) i może się pochwalić certyfikatem IP55, pomimo swojej łatwo rozbieralnej konstrukcji.

Cena Fairphone 5. Producent daje na niego nawet 5 lat gwarancji

Cena Fairphone 5 została ustalona na 699 euro, co jest równowartością ~3125 złotych. Co ważne: producent nie dodaje w pudełku kabla USB, ładowarki ani innych akcesoriów – znajduje się w nim tylko sam smartfon i papierki. Przedsprzedaż urządzenia już wystartowała na stronie Fairphone, a wysyłka rozpocznie się 14 września 2023 roku (zgodnie z kolejnością składania zamówień).

Po zakupie Fairphone 5 jego nabywcy mogą go zarejestrować na tej stronie, aby bezpłatnie wydłużyć gwarancję producenta do 5 lat. Warto jeszcze wspomnieć, że Fairphone umożliwia odsprzedanie poprzedniego smartfona za pośrednictwem tej strony internetowej – kwota odkupu zostanie zapisana na karcie podarunkowej Recycling Gift Card, którą będzie można wykorzystać w sklepie Fairphone.