Czy Polacy dają napiwki taksówkarzom? Dziś Dzień Taksówkarza, więc masz powód, żeby sypnąć groszem

Napiwki to dość kontrowersyjny temat, choć przyjęło się, że w dobrym tonie jest je zostawiać. Czy Polacy często doceniają w ten sposób taksówkarzy? Jak to zwykle bywa – to zależy od wielu czynników. Dziś szczególnie warto o tym pomyśleć, bo dzisiaj jest Dzień Taksówkarza.

Czy Polacy dają napiwki taksówkarzom?

Polscy użytkownicy aplikacji FREENOW raczej rzadko dają napiwki kierowcom, bowiem z danych, zebranych przez tę firmę, wynika, że niespełna 1 na 10 przejazdów kończy się nagrodzeniem kierowcy w ten sposób. Pod tym względem Polacy są podobni do klientów w Hiszpanii, Francji i Włoszech. Mieszkańcy Irlandii i Wielkiej Brytanii są nieco hojniejsi, bo w tych krajach 12% przejazdów kończy się zostawieniem napiwku. To jednak nadal relatywnie niewielki odsetek, gdy porównamy go z tym w Austrii i Niemczech, gdzie wynosi on aż 40%!

fot. wal_172619 / Pixabay

Co ciekawe, z badania przeprowadzonego przez FREENOW wynika, że aż 9 na 10 Polaków najczęściej daje napiwki kelnerom. Jak jednak widać, nie robią tego tak samo chętnie również w przypadku taksówkarzy, chociaż zadeklarowało to 62% pytanych osób. Zapytaliśmy, jak to wygląda w innych aplikacjach – gdy otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy niniejszy artykuł.

Wśród użytkowników aplikacji FREENOW najczęściej napiwki zostawiają tzw. baby boomers, czyli osoby urodzone w okresie od 1946 do 1964 roku. W przypadku Millenialsów, czyli osób w wieku od 28 do 42 lat, odsetek osób udzielających często napiwki spada aż o połowę. Najrzadziej zaś dają je przedstawiciele Generacji Z, czyli urodzeni w latach 1996-2005.

Za co taksówkarze najczęściej dostają napiwki?

Użytkownicy aplikacji FREENOW, jako najczęstszy powód zostawienia napiwku, wskazali uprzejmość kierowcy – tak odpowiedziało 8 na 10 ankietowanych. Nieco rzadziej, choć wciąż często, wskazywano na bezpieczną jazdę (62%), a połowa osób powiedziała, że dała napiwek za miłą rozmowę z taksówkarzem. Jednocześnie jedna trzecia użytkowników nagrodziła kierowcę za to, ze pomógł we włożeniu bagażu do auta.

Z danych zebranych przez FREENOW wynika też, że najczęściej napiwki dają mieszkańcy Gdańska, Katowic, Krakowa, Warszawy i Wrocławia, a najwięcej napiwków dawanych jest w piątki i soboty. Rekordowy pod względem zostawionych napiwków w aplikacji FREENOW był grudzień 2022 roku.

FREENOW podkreśla, że wszystkie napiwki przekazywane przez aplikację trafiają w stu procentach do kieszeni kierowcy, a dodatkowo dzisiaj, tj. 30 sierpnia 2023 roku, z okazji Dnia Taksówkarza, FREENOW przekaże kierowcom podwojoną wartość napiwków otrzymanych tego dnia od pasażerów.