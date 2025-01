Samsung Galaxy A56 na pierwszych zdjęciach. Oceńcie go sami…

W przeszłości pojawiło się już dużo informacji na temat modelu Samsung Galaxy A56, w tym jego rendery, ale teraz po raz pierwszy mamy okazję zobaczyć, jak naprawdę będzie wyglądał ten smartfon.

Tak będzie wyglądał smartfon Samsung Galaxy A56 (pierwsze zdjęcia)

Rendery Galaxy A56 zostały udostępnione już pod koniec listopada, więc od kilku tygodni wiemy, jakiego wyglądu się spodziewać. Teraz design następcy Galaxy A55 5G został w pełni potwierdzony przez chińską agencję certyfikującą TENAA, która opublikowała zdjęcia urządzenia.

Samsung Galaxy A56 (źródło: TENAA)

Mamy już zatem pewność, że Koreańczycy zrezygnowali z odosobnienia każdego aparatu na panelu tylnym – zamiast tego wszystkie trzy umieścili na wspólnej, owalnej wyspie. Nowy średniak nie będzie więc wyglądał jak nadchodzące flagowce z serii Galaxy S25, podczas gdy wcześniej Samsung zachował spójność stylistyczną w obszarze (prawie) całego portfolio.

Samsung Galaxy A56 – specyfikacja nie jest wielką tajemnicą

Tym razem TENAA ograniczyła się do opublikowania zdjęć, podczas gdy bardzo często udostępnia również informacje na temat parametrów certyfikowanych przez siebie urządzeń. W przeszłości jednak pojawiło się już dużo przedpremierowych doniesień dotyczących parametrów Galaxy A56.

Największą nowością w jego przypadku będzie obsługa szybszego ładowania przewodowego, bo o mocy już 45 W, a nie tylko 25 W. Pojemność akumulatora się jednak nie zmieni – wciąż pozostanie na poziomie 5000 mAh. Ponadto Koreańczycy zainstalują na nim najnowszy system Android 15 z nakładką One UI 7.

Oprócz tego Galaxy A56 zaoferuje 12 Mpix aparat na przodzie, zestaw trzech aparatów na tyle (50 Mpix + 12 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 5 Mpix do zdjęć makro), od 8 do 12 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej oraz wyświetlacz AMOLED 120 Hz i obsługę sieci 5G. Sercem urządzenia zostanie procesor Exynos 1580, a jego tył pokryje szkło.

Oficjalnej premiery tego modelu (oraz Galaxy A36) spodziewamy się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 roku. Według nieoficjalnych doniesień jego cena w Wielkiej Brytanii ma wynosić 439 funtów (równowartość około 2250 złotych). Dla przypomnienia, Galaxy A55 5G kosztował w Polsce na start 2099 złotych za wersję 128 GB i 2299 złotych za wariant 256 GB.