Samsung oficjalnie zapowiedział premierę serii Galaxy S25. Poznaliśmy datę

Przy okazji targów CES 2025 producent z Korei Południowej oficjalnie zapowiedział premierę serii Samsung Galaxy S25. Wiadomo już, kiedy firma zaprezentuje nową generację flagowych smartfonów.

Kiedy premiera serii Samsung Galaxy S25? Jest oficjalna zapowiedź i data

W przeszłości pojawiła się niejedna informacja na temat daty premiery nowej generacji flagowych smartfonów producenta z Korei Południowej. Niektóre z nich wskazywały, że firma zaprezentuje serię Galaxy S25 już dziś. Tak się nie stało, jednak właśnie dziś Koreańczycy ogłosili, że następcy flagowców z rodziny Galaxy S24 zadebiutują 22 stycznia 2025 roku. Potwierdziły się zatem doniesienia sprzed blisko miesiąca.

Najbliższe Galaxy Unpacked odbędzie się 22 stycznia 2025 roku w San Jose w Kalifornii. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00 czasu polskiego i będzie można je oglądać na żywo na stronie producenta oraz jego oficjalnym kanale na platformie YouTube.

Na polskiej stronie Samsunga (to link afiliacyjny) można zapisać się na newsletter, aby otrzymać od rabatowy o wartości 200 złotych na zakup nowych eSek. Ponadto przygotowano konkurs, w którym do wygrania jest voucher o wartości 1000 złotych, również do wykorzystania podczas zakupu nowo zaprezentowanych produktów.

Czego spodziewać się po serii Samsung Galaxy S25? Specyfikacja jest już znana od dawna

Informacje na temat specyfikacji Galaxy S25 Ultra oraz parametrów Galaxy S25 i Galaxy 25+ nie wskazują na rewolucyjne zmiany, a jedynie lekki lifting. Wiele osób z pewnością ucieszy fakt, że wszystkie trzy urządzenia zostaną wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite oraz minimum 12 GB RAM. Ponadto podstawowy model ma być dostępny w wersji 512 GB, a topowy otrzyma 50 Mpix aparat ultraszerokokątny.

Cała trójka ma też obsługiwać ładowanie w standardzie Qi2, lecz nie zapewni magnesów jak iPhone’y z MagSafe. Zamiast tego konieczne będzie wyposażenie się w specjalne etui ładujące.

Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra w przezroczystym etui oraz etui Qi2 do każdego z ww. modeli (źródło: WinFuture)

Pojawiły się również informacje na temat cen smartfonów z serii Galaxy S25, które powinny ucieszyć klientów w Europie.