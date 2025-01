Nowości Ugreen: ładowarka 500 W, stacja dokująca i serwery NAS zintegrowane z AI

Ugreen zaprezentował nowe produkty, a wśród nich ładowarkę o mocy sięgającej 500 W, stację dokującą z portami Thunderbolt 5 i lokalne serwery NAS zintegrowane ze sztuczną inteligencją. Co jeszcze oferują te urządzenia?

Ładowarka o mocy 500 W dołącza do gamy produktów Ugreen

Ugreen to znany producent elektroniki i akcesoriów, m.in. ładowarek, banków energii czy stacji dokujących. Urządzenia tej marki często wyróżniają się na rynku nie tylko jakością, ale również konstrukcją i estetyką wykonania. W portfolio znajdziecie np. mocarne powerbanki z ekranem, miniaturowe powerbanki, dzięki którym pozbędziecie się plątaniny kabli, a także przeuroczne akcesoria przeznaczone do iPhone’ów.

Na CES 2025 Ugreen pokazał kilka nowych sprzętów, a jednym z nich jest ładowarka stacjonarna Nexode o mocy 500 W. Urządzenie oferuje sześć portów USB typu C – jeden z nich obsługuje szybkie ładowanie w technologii PD 3.1 z mocą do 240 W, podczas gdy maksymalna moc pozostałych wynosi 100 W.

Sprzęt wyposażono również w USB typu A z ładowaniem o mocy do 22,5 W. Możliwe jest ładowanie trzech urządzeń jednocześnie bez zmniejszenia mocy. Wyjątkiem jest port USB-C z PD 3.1, którego moc nie zostanie zredukowana pomimo zajęcia wszystkich portów.

Nous sommes ravis de participer au CES de Las Vegas, l'un des événements technologiques les plus prestigieux au monde ! 🌟



Pas de panique si vous n'avez pas pu venir au salon. Nous avons plein de photos prises sur place pour que vous puissiez découvrir nos nouveaux produits… pic.twitter.com/HWgM8eDKM9 — UgreenFr (@UgreenFR) January 9, 2025

Ugreen prezentuje nową stację dokującą i lokalne serwery zintegrowane z AI

Revodok Max 2131 to natomiast nowa stacja dokująca, która oferuje najnowszą wersję standardu Thunderbolt 5 – do dyspozycji są aż trzy takie porty. Dzięki tej technologii możliwe jest zapewnienie dwukierunkowej przepustowości sięgającej 80 Gb/s oraz ulepszonego trybu obsługującego maksymalnie 120 Gb/s. Stacja dokująca została też wyposażona w pojedynczy port USB typu C 3.2 (do 10 Gb/s), dwa porty USB typu A 3.2 Gen2 (do 10 Gb/s) i USB typu A 3.0 Gen 2 (do 5 Gb/s). Poza tym Revodok Max 2131 oferuje czytnik kart pamięci SD 4.0 i microSD 4.0.

Przedsiębiorstwo w Las Vegas zapowiedziało też dwa nowe urządzenia – NASync iDX6011 i NASync iDX6011 Pro. Są to lokalne serwery zasilane procesorami Intel Core Ultra iDX6011 i iDX6011 Pro. Dzięki nim możliwe jest korzystanie z zaawansowanych technologii opartych o sztuczną inteligencję. Seria iDX6011 oferuje pojemność do 160 TB i została zintegrowana z dwoma portami sieciowymi 10GbE.