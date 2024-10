Samsung Galaxy A56 może zyskać coś z flagowców z serii Galaxy S

Galaxy A55 5G już niedługo straci miano najnowszego modelu z serii Galaxy A5x, ponieważ zastąpi go smartfon Samsung Galaxy A56, który ma przed nami coraz mniej tajemnic. Nie wszystkie przedpremierowe informacje na jego temat są jednak tak samo optymistyczne.

Smartfon Samsung Galaxy A56 zaoferuje trochę nowego

Doskonale pamiętam pierwszy model z serii Galaxy A5, który trafił do sprzedaży w Polsce w styczniu 2015 roku. Wówczas był to smartfon klasy premium – alternatywa dla flagowca z linii Galaxy S. Dziś są nimi high-endy z rodziny Galaxy S FE, podczas gdy Galaxy A5x stały się „średniakami dla mas”.

Koreańczycy jak najbardziej zamierzają kontynuować tę linię, o czym świadczą kolejne informacje na temat najnowszego przedstawiciela serii – Galaxy A56. Wcześniej dowiedzieliśmy się, że zostanie on wyposażony w procesor Exynos 1580, wykonany w 4-nm procesie technologicznym i zawierający 3 klastry rdzeni (1+3+4).

I choć Exynos 1580 nie zrówna się z topowymi układami, to zapewni wyższą wydajność niż Exynos 1480, zastosowany w Galaxy A55 5G. Powinna ona w zupełności wystarczyć użytkownikom, do których będzie skierowany nadchodzący Galaxy A56.

Jednocześnie użytkownicy mogą zyskać możliwość korzystania z aparatu, stosowanego dotychczas we flagowych urządzeniach. Na przodzie Galaxy A56 ma się bowiem znaleźć 12 Mpix sensor i prawdopodobnie będzie to ten sam, jaki Koreańczycy wykorzystują w eSkach. To duża zmiana, gdyż używali 32 Mpix matrycy od Galaxy A51, czyli od 2020 roku. W końcu przyszedł czas na zmianę.

Smartfon Samsung Galaxy A56 zaoferuje też trochę starego

Nie wszystkie informacje na temat następcy Galaxy A55 5G są jednak tak samo optymistyczne, gdyż jednocześnie producent użyje w nim taki sam zestaw aparatów na tyle, jak w poprzedniku oraz Galaxy A54 5G z 2023 roku.

Ponownie więc w skład tylnego modułu wejdzie 50 Mpix aparat główny, 12 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i 5 Mpix aparat do zdjęć makro. Pożądane byłoby zastąpienie tego ostatniego teleobiektywem, ale wówczas Samsung Galaxy A56 mógłby stać się rywalem dla droższego Galaxy S FE, a Koreańczycy na pewno tego by nie chcieli.

Dobrą wiadomością jest natomiast to, że urządzenie powinno mieć zapewnione aktualizacje systemu operacyjnego i poprawek zabezpieczeń przez 6 lat od premiery, ponieważ tak jest w przypadku Galaxy A16 5G, który trafił już do sprzedaży, również w Polsce.