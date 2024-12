Nadchodzący Samsung Galaxy A56 z ładowaniem szybkim jak we flagowcu

Samsung Galaxy A56 może być pierwszym średniopólkowym smartfonem tego producenta, który zaoferuje tak szybkie ładowanie akumulatora. A przynajmniej tak szybkie według definicji samsungowej.

Smartfon Samsung Galaxy A56 z ładowaniem o mocy 45 W? Jak we flagowcu

Smartfony producenta z Korei Południowej mają wiele atutów, ale szybkie ładowanie zdecydowanie nie jest jednym z nich. Maksimum, na co można liczyć, to 45 W i to tylko w modelach flagowych z rodziny Galaxy S. A przynajmniej tak było do tej pory – według najnowszych doniesień bowiem nadchodzący reprezentant średniopółkowej serii Galaxy A również zaoferuje taką moc uzupełniania energii.

W sieci pojawiły się przecieki, według których smartfon Samsung Galaxy A56 nadal będzie miał akumulator o pojemności 5000 mAh, ale będzie można go ładować z mocą 45 W. I, choć wciąż jest to wartość wyraźnie niższa niż u sporej części konkurencji, to i tak stanowi olbrzymi krok naprzód względem 25 W oferowanych przez jego poprzednika – model Samsung Galaxy A55.

I co jeszcze? Specyfikacja Samsung Galaxy A56 w sieci

Poza tym wzrostem mocy ładowania oba smartfony będą do siebie dość podobne. Samsung Galaxy A56 zachować ma wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, konfiguracje z maksymalnie 12 GB RAM i 256 GB pamięci masowej oraz zestaw aparatów 50 + 12 + 5 Mpix z tyłu. Z przodu zaś zainstalowana ma zostać kamerka o rozdzielczości 12 Mpix (i najprawdopodobniej będzie to ten sam sensor, co w serii Galaxy S).

Jeśli chodzi o różnice, to istotne będzie przejście na procesor Exynos 1580 o częstotliwości taktowania sięgającej 2,9 GHz i niemałym potencjale związanym ze sztuczną inteligencją. Mówi się też o odświeżonym designie, w którym aparaty nie będą trzema osobnymi oczkami wystającymi z obudowy, lecz zapewniona zostanie im wspólna wyspa. Wygląd Galaxy A56 mogliśmy zobaczyć już wcześniej.

Galaxy A56



• Exynos 1580

• 120hz FHD+ Dynamic Amoled Display

• 50/12/5 cameras + 12mp selfie

• 5000mah battery with 45w charging

• 8/12gb ram & 128/256gb storage

• Aluminum frame & Glass back



Expected price of £439 pic.twitter.com/e0UG2CZ9Gp — Anthony (@TheGalox_) December 29, 2024

Prezentacji i premiery smartfona Samsung Galaxy A56 spodziewamy się w pierwszym kwartale 2025 roku. Oczekiwania względem niego są dość wysokie – szczególnie, że poprzednik (poza szybkością ładowania) był w stanie zaoferować naprawdę dużo.