Dzięki nowym produktom Vasco zapomnisz o barierach językowych

Polska firma Vasco pokazała na CES 2025 najbardziej zaawansowane urządzenie Translator Q1 z funkcją klonowania głosu. Do gamy produktów dołącza też system przeznaczony do tłumaczeń podczas międzynarodowych wydarzeń.

Vasco Translator E1 sklonuje Twój głos

Vasco to polski producent elektronicznych tłumaczy, który sukcesywnie rozszerza ich funkcjonalność, a także listę produktów. Jakiś czas temu do portfolio dołączyły słuchawki Translator E1, obsługujące nawet 64 języki. Urządzenia tej marki pokonują bariery językowe i pozwalają na płynną komunikację z rozmówcami z innych krajów.

Translator Q1 (źródło: Vasco)

Polska firma na tegoroczne targi CES 2025 w Las Vegas przywiozła swój flagowy sprzęt – Translator Q1. Jest to najbardziej zaawansowane urządzenie tego producenta, które otrzymało dostęp do osobliwej funkcji klonowania głosu „Vasco My Voice”. Zasada działania opiera się o stworzenie cyfrowej kopii głosu użytkownika, której można użyć podczas generowania tłumaczeń w ponad 70 językach. Dzięki tej innowacji konwersacja z rozmówcą staje się jeszcze bardziej naturalna. Translator Q1 pozwala też na wybór płci lektora lub wykonywanie rozmów telefonicznych z opcją tłumaczenia w czasie rzeczywistym. Funkcja Call Translator obsługiwana jest w ponad 50 językach.

Translator Q1 (źródło: Vasco)

Sprzęt ten oferuje też znane już wcześniej opcje, takie jak tłumaczenie głosowe, tekstu i zdjęć w ponad 110 językach. Translatory zostają wyposażone we wbudowaną kartę SIM, dzięki czemu można z nich korzystać w prawie 200 krajach. Translator Q1 ma trafić na rynek już w drugim kwartale 2025 roku.

System Vasco Audience pokona bariery na międzynarodowych konferencjach

Vasco zademonstrowało także działanie systemu Audience, przeznaczonego do tworzenia tłumaczeń grupowych. Technologia ta mogłaby znaleźć zastosowanie podczas wydarzeń międzynarodowych, szkoleń, przemówień czy podróży.

Aby system mógł działać, opracowano dwie aplikacje – jedną dla prelegentów Connect i drugą webową dla słuchaczy Audience App, z której można korzystać na dowolnym urządzeniu (tablecie, smartfonie czy komputerze). Wystarczy, że osoby z publiczności zeskanują udostępniony przez prowadzącego kod QR i wybiorą preferowany język. Dodatkową, przydatną opcją jest możliwość zadawania pytań przez słuchaczy i automatyczne tłumaczenie ich na język prelegenta.

System Audience, podobnie jak Translator Q1, ma zostać udostępniony w drugim kwartale 2025 roku. Z kolei słuchawki Vasco Translator E1 można już kupić za pośrednictwem strony producenta za 1849 złotych.