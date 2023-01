Czekasz na BLIK w Revolut? Nie mamy dobrych informacji

Końcówka 2022 roku przyniosła mnóstwo nowości w Revolut, a także multum promocji na Black Friday 2022, zarówno dla nowych, jak i obecnych klientów. Ponadto mogli oni sprawdzić swoje RevReview 2022, czyli podsumowanie całego roku. Nadal jednak nie mogą korzystać z BLIKA. Czy to się zmieni w najbliższej przyszłości? Mamy oficjalną informację od brytyjskiego fintechu.

Kiedy BLIK w Revolut?

BLIK szturmem podbił polski rynek. Z roku na rok liczba dokonywanych za jego pomocą transakcji rosła w zawrotnym tempie. W grudniu 2022 roku odpowiedzialny za ten system Polski Standard Płatności poinformował, że od początku jego istnienia zarejestrowano ~2,7 mld transakcji, z czego ponad miliard, czyli więcej niż ⅓, wykonano w okresie od stycznia do listopada 2022 roku!

źródło: Polski Standard Płatności

Obecnie BLIK jest już dostępny dla większości klientów banków w Polsce, aczkolwiek wciąż nie mogą z niego korzystać użytkownicy Revolut Bank UAB (posiada on licencję Europejskiego Banku Centralnego i podlega nadzorowi Banku Litwy). Czy to się zmieni w najbliższej przyszłości? Postanowiliśmy zapytać o to przedstawiciela brytyjskiego fintechu i otrzymaliśmy taką odpowiedź:

Dostajemy co jakiś czas wiadomości od klientów, którzy sygnalizują, że połączenie użyteczności Revolut i BLIKA pomogłoby im w codziennych finansach. Z tego względu nie wykluczamy scenariusza, w którym w Revolut pojawi się kolejna funkcja, właśnie w postaci BLIKA. Za wcześnie jednak, by mówić o konkretach, takich jak czy i kiedy mogłoby to nastąpić.

Jak widać, BLIK jest na celowniku Revoluta, aczkolwiek nic nie wskazuje na to, aby jego obsługa miała zostać dodana w najbliższej przyszłości. Otrzymaliśmy jednak zapewnienie, że dostaniemy osobny komunikat, jeśli coś się w tej kwestii zmieni. Tymczasem klienci brytyjskiego fintechu mogą korzystać z Revolut Pay – funkcji, która również znacząco upraszcza i przyspiesza proces płacenia za zakupy.

Ile klientów ma Revolut?

W listopadzie fintech z brytyjskim rodowodem osiągnął liczbę 25 mln użytkowników na świecie. W Polsce z jego usług korzysta natomiast ponad 2 mln osób, jednak nie wiadomo, jaka część z nich robi to aktywnie, tj. regularnie, a w ilu przypadkach aplikacja i karta leżą odłogiem bądź są używane sporadycznie.