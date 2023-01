Nowy podatek za posiadanie smartfona? Jest propozycja nowych przepisów

W Polsce abonament radiowo-telewizyjny budzi skrajne emocje wśród obywateli, w końcu zobowiązane są go płacić nawet osoby, które nie oglądają telewizji, a jedynie posiadają odbiornik. Co więcej, właśnie pojawiła się propozycja nowych przepisów, według której tą opłatą mogłyby zostać objęte również m.in. smartfony.

Za abonament RTV trzeba w 2023 roku zapłacić więcej

Wszyscy obywatele, którzy posiadają w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, powinni go zarejestrować, a następnie opłacać abonament RTV. To bardzo ciekawa sytuacja, bo Polacy płacą nie za rzeczywiste oglądanie telewizji, a jedynie za możliwość jej oglądania, którą stwarza posiadanie odbiornika. Abonament RTV powinno się płacić nawet wtedy, gdy z radia lub telewizji nie korzystamy. Z tej opłaty zwolnione są jedynie wybrane grupy:

osoby, które ukończyły 75. rok życia,

osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej,

weterani będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia.

W 2022 roku abonament RTV za używanie odbiornika radiowego wynosił 7,50 złotych miesięcznie, a za posiadanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiowego 24,50 złotych za miesiąc. Wraz z początkiem 2023 roku stawki abonamentu RTV wzrosły, a ich podwyżka wyniosła od 11,4% do nawet 16%. W 2023 roku opłaty te wzrosną do 8,70 złotych oraz 27,30 złotych miesięcznie.

Opłata za posiadanie smartfona? Tego domaga się RPO

Przepisy dotyczące abonamentu RTV są przestarzałe – z tym stwierdzeniem trudno się nie zgodzić, ponieważ prawo to jest źródłem wielu absurdów. W dzisiejszych czasach wiele osób posiadających w domu telewizor nie używa go do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej ani nie ma żadnego pakietu telewizji satelitarnej. Telewizor jest często wykorzystywany jedynie do wygodnego odtwarzania treści z platform streamingowych, takich jak Netflix czy Disney+.

Wygląda na to, że Rzecznik Praw Obywatelskich ma zdecydowanie inne spojrzenie na nieaktualność obecnych przepisów. RPO, w związku z licznymi skargami na niesprawiedliwe przepisy o abonamencie, zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego. Zdaniem Marcina Wiącka głęboko niesprawiedliwe jest to, że niewielka liczba rzeczywistych użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych uiszcza opłaty abonamentowe.

Rzecznik wskazał, że prawo wymaga zapłaty abonamentu za samo posiadanie telewizora, ale już za smartfon czy tablet niekoniecznie, więc zaproponował uaktualnienie przepisów z 2005 roku. W końcu na urządzeniu mobilnym też mamy możliwość oglądania kanałów telewizyjnych na żywo dzięki aplikacjom takim jak WP Pilot czy CDA.

WP Pilot to jedna z aplikacji umożliwiających oglądanie telewizji na żywo na smartfonie (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Na pismo Marcina Wiącka odpowiedział wicepremier, a zarazem Minister Kultury Piotr Gliński: Należy zauważyć, że zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy o opłatach abonamentowych, »odbiornikiem radiofonicznym albo telewizyjnym, w rozumieniu przepisów niniejszej ustawy, jest urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu«. Ustawowa definicja jest więc nieprecyzyjna i pozostawia pewną swobodę interpretacyjną organom administracji publicznej, które stosują przepisy.

Minister Gliński nie zapowiedział rychłej nowelizacji ustawy abonamentowej. W odpowiedzi na pismo RPO stwierdził, że kwestia poprawy obowiązujących w tym zakresie mechanizmów prawnych wymaga szczegółowej i spokojnej debaty publicznej, której efektem mogłaby być zmiana regulacji prawnej dotyczącej sposobu finansowania działalności misyjnej mediów publicznych.

Warto podkreślić, że nie odrzucił on jednoznacznie pomysłu rozszerzenia opłaty abonamentowej na smartfony i tablety. Możliwe, że w przyszłości takie prawo zostanie uchwalone, jednak jeśli będzie ono egzekwowane w podobny sposób jak płatność abonamentu RTV, to użytkownicy urządzeń mobilnych mogą spać spokojnie.