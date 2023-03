Oto pierwszy na świecie smartfon Samsunga z baterią 30000 mAh!

Dzisiejsze smartfony oferują mnóstwo funkcji oraz niesamowicie wydajne podzespoły. Często jedynym problemem współczesnych urządzeń pozostaje czas pracy na baterii. Pewien moder postanowił rozwiązać go w dość nietypowy sposób i wyposażył Samsunga Galaxy A32 5G w akumulator o pojemności aż 30000 mAh. Tak, nie pomyliłem liczby zer.

Galaxy A32 5G na sterydach

Jeśli nie kojarzycie tego modelu, to na początek krótkie przypomnienie. Samsung Galaxy A32 5G smartfon, który w momencie swojej premiery przed dwoma laty kosztował około 1200 złotych i co za tym idzie, był najtańszym smartfonem południowokoreańskiego producenta wyposażonym w moduł 5G. Na jego pokładzie znalazł się m.in. MediaTek Dimensity 720, 4 GB RAM, 6,5-calowy wyświetlacz IPS TFT, a także akumulator o pojemności 5000 mAh.

Na łamach naszego portalu pojawiła się recenzja Galaxy A32 5G, która potwierdziła, że jeśli chodzi o czas pracy na baterii, to urządzenie radzi sobie naprawdę dobrze – wynik dwóch dni pracy na jednym ładowaniu był jak najbardziej do osiągnięcia. To naprawdę solidny rezultat, jednak użytkownik Reddit u/Downtown_Cranberry44 postanowił drastycznie wydłużyć czas pracy Samsunga Galaxy A32 5G, zwiększając pojemność akumulatora sześciokrotnie, do aż 30000 mAh. Udało mu się to, a efektami swojej pracy pochwalił się w sieci.

Teraz to model Samsung „cegła”

Moder do swojej konstrukcji, opartej na Galaxy A32 5G, wykorzystał ogniwa akumulatorowe Samsung 50e, które w USA można kupić za około 5 dolarów (~22 złote) za sztukę. Nietrudno więc policzyć, że koszt samych ogniw nie był zbyt wysoki. Mężczyzna połączył je jednak w jedną ogromną baterię, co w rezultacie dało wynik aż 30000 mAh.

Sami zobaczcie, że nie prezentuje się to najlepiej i smartfon wygląda tak, jakby była do niego przyczepiona cegła, jednak samo rozwiązanie działa. Urządzenie mocno straciło również na swojej mobilności, ponieważ twórca twierdzi, że teraz jego waga wynosi około 1 funta, czyli 0,45 kg.

Samsung Galaxy A32 5G z akumulatorem 30000 mAh (źródło: imgur)

Skoro oryginalna bateria Samsunga wystarczyła na 2 dni pracy na jednym ładowaniu, to smartfon po takich przeróbkach powinien wytrzymać grubo ponad tydzień. Oczywiście to rozwiązanie czysto hobbystyczne i stworzone w ramach zabawy, jednak nadal ten wynik jest imponujący. Pełne naładowanie tak dużego akumulatora zajmuje 7 godzin.

Twórca tego rozwiązania poszalał i w przerobionym Samsungu Galaxy A32 5G znalazły się również dwa porty wyjściowe USB-A do ładowania innych urządzeń, a także wejścia dla USB-C, micro USB i Lightning.