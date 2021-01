Samsung Galaxy A32 5G oficjalnie. To aktualnie najtańszy smartfon marki z 5G, ale będzie jeszcze tańszy

Smartfony z modemami 5G pojawiają się jak grzyby po deszczu, a może nawet i szybciej. Samsung także coraz prędzej zapełnia nimi swoje portfolio, a Samsung Galaxy A32 5G jest najnowszą propozycją tego typu i aktualnie najtańszą w ofercie tej marki. Na horyzoncie jest jednak jeszcze tańsza.

Samsung Galaxy A32 5G oficjalnie

Producent z Korei Południowej podaje, że model ten jest jego najtańszym smartfonem z modemem 5G. Do tej pory miano to należało do Galaxy A42 5G, którego w Polsce można kupić za ~1499 złotych.

Polski oddział Samsunga na razie nie wspomina nic o premierze Galaxy A32 5G, ale zrobił to już niemiecki, który podał, że smartfon w wersji z 64 GB pamięci wbudowanej będzie kosztował w Niemczech 279 euro (równowartość ~1270 złotych), natomiast ze 128 GB przestrzenią na pliki – 299 euro (~1360 złotych).

Niemiecki oddział Samsunga nie precyzuje jednak, ile RAM będzie miał sprzedawany w tym kraju Galaxy A32 5G, a jest to dość istotne, ponieważ smartfon ma być dostępny w konfiguracjach z 4 GB, 6 GB i nawet 8 GB RAM. W Niemczech jego sprzedaż rozpocznie się 12 lutego 2021 roku.

Specyfikacja Samsung Galaxy A32 5G

Część parametrów już znacie, ale to jeszcze nie wszystko, co ma do zaoferowania ten smartfon. Specyfikacja Samsung Galaxy A32 5G obejmuje też m.in. wyświetlacz TFT o przekątnej 6,5 cala z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części. Ekran ma rozdzielczość HD+, co nie jest niespodzianką, jako że podobnie jest w nieco wyżej pozycjonowanym Galaxy A42 5G.

źródło: Samsung

Samsung, oczywiście, nie precyzuje, jaki procesor zastosował w tym modelu. Podaje jedynie, że składa się on z dwóch klastrów: jednego z dwoma rdzeniami i drugiego z sześcioma (w obu przypadkach o maksymalnej częstotliwości taktowania na poziomie 2,0 GHz). Mówi się jednak, że może to być MediaTek Dimensity 720.

Oprócz tego, na przodzie smartfona znajduje się jeden aparat o rozdzielczości 13 Mpix z przysłoną f/2.2, natomiast na tyle cztery: 48 Mpix (f/1.8), 8 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym, 5 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro i 2 Mpix (f/2.4) do wykrywania głębi ostrości.



źródło: Samsung

Samsung Galaxy A32 5G oferuje też slot na kartę pamięci microSD (o maksymalnej pojemności 1 TB) i czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) oraz dźwięk stereo z technologią Dolby Atmos. Całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 15 W.



źródło: Samsung

Samsung Galaxy A32 5G będzie dostępny na rynku w czterech wersjach kolorystycznych: Awesome Black, Awesome White, Awesome Blue i Awesome Violet. W dodatku wyróżni się na tle innych smartfonów Samsunga oryginalnym designem panelu tylnego, który co najwyżej może nasuwać skojarzenia z równie atrakcyjnym stylistycznie LG Velvet.

Na koniec muszę jeszcze wspomnieć, jako że padło to w tytule, że Samsung Galaxy A32 5G nie będzie najtańszym smartfonem południowokoreańskiej marki z modemem 5G, ponieważ na horyzoncie jest jeszcze tańszy – Galaxy A22 5G.