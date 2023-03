Google chroni nas przed propagandą. Dwie domeny z Polski zablokowane w Wiadomościach i Discover

Google aktywnie przeciwdziała szerzeniu fake newsów na temat wojny w Ukrainie – jej przebiegu oraz konsekwencjach, także w postaci ucieczek osób z terenów objętych walkami. Z tego powodu wiadomości z dwóch polskich domen przestaną pojawiać się w aktualnościach na smartfonach i desktopach.

Dwie domeny z Polski zablokowane przez Google

Google wraz z firmą Mandiant zajmują się badaniem treści internetowych, które przekazują informacje o wojnie w Ukrainie. Jak się okazuje, niektóre serwisy specjalizują się w publikowaniu niesprawdzonych danych czy wręcz upowszechnianiu kłamstw. Część z nich nie kryje się również ze swoimi prorosyjskimi sympatiami.

Mandiant, które jest aktualnie częścią Google Cloud, pomaga namierzyć kampanie wymierzone w Stany Zjednoczone i Ukrainę, a także mające na celu wspierać militarne działania Rosji. W Polsce wykryto dwa duże źródła takich treści. Google zdecydowało więc zablokować dwie domeny, aby publikowane przez nie informacje nie mogły pojawiać się w Wiadomościach Google oraz w zakładce Discover.

Treści publikowane były w języku polskim i docierały do polskich odbiorców. By ukrócić szkodliwe działania, Google zdecydowało o drastycznym obcięciu jakichkolwiek zasięgów – nawet najbardziej nośne fake newsy nie będą proponowane przez algorytmy Wiadomości Google czy karty Discover. Firma nie podała dokładniejszych danych dotyczących wspomnianych polskich domen.

Tysiące zablokowanych kanałów YouTube

Kolejnymi „ofiarami” dochodzeń Google są twórcy udostępniający treści w języku rosyjskim, niemieckim, perskim, angielskim, hindi, urdu i chińskim. Bywali oni powiązani z rządowymi agencjami, a nawet organizacjami współpracującymi z wywiadem. Wspierały atak Rosji na Ukrainę, wyrażały poparcie dla Grupy Wagnera, prezentowały zafałszowany obraz codziennego życia w Rosji i podnosiły krytyczne głosy wobec okazywania pomocy uchodźcom.

Na innych kanałach YouTube i blogach Bloggera zamieszczano spamerskie treści dotyczące Chin – między innymi zakłamujące to, jak Chińczycy dobierają muzykę czy rozrywkę, a także zawierające nieprawdziwe informacje na temat polityki zagranicznej USA.

Łączna liczba zablokowanych kanałów YouTube oraz blogów na platformie Blogger, przekroczyła 7400. A są to dane z „oczyszczania” Google’a jedynie za styczeń 2023 roku. Jak widać, pracownicy firmy wciąż mają ręce pełne roboty, byle tylko upewnić się, że należące do niej serwisy i mechanizmy nie przyczyniały się do szerzenia mowy nienawiści oraz fake newsów – czyli w gruncie rzeczy naszej nowej internetowej codzienności.

Pełny raport dotyczący działań Google i Mandiant znajdziecie pod tym linkiem.