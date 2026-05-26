Nowy Samsung już bez tajemnic. Oficjalna premiera jest formalnością

O ile Samsung zaprezentował Galaxy A57 i Galaxy A37 w marcu 2026 roku, o tyle smartfon Samsung Galaxy A27 wciąż czeka na swoją premierę. Ta wydaje się jednak już formalnością, gdy znamy wszystkie najważniejsze informacje na jego temat.

Taką specyfikację ma mieć smartfon Samsung Galaxy A27

Według najnowszego przecieku, nowy smartfon Samsung Galaxy A27 (noszący numer modelu SM-A276), będzie dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, ciemnoniebieskiej i jasnoróżowej. Całe urządzenie ma mierzyć 162,4×78,2×7,8 mm i ważyć równe 200 gramów.

Samsung Galaxy A27 (źródło: MyMobiles)

Na jego przodzie znajdzie się 12 Mpix aparat oraz 6,7-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Po drugiej stronie będą natomiast trzy aparaty: główny (szerokokątny) z matrycą 50 Mpix, ultraszerokokątny 8 lub 5 Mpix (pojawiają się sprzeczne informacje) i 2 Mpix do zdjęć makro.

Tym, czego użytkownik nie zobaczy już gołym okiem, będzie z kolei procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 oraz od 6 do 8 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci wbudowanej (w zależności od wersji). We wnętrzu „skryje się” również akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 25 W.

Co oczywiste, smartfon Samsung Galaxy A27 zadebiutuje z fabrycznie instalowanym systemem Android 16 z nakładką One UI 8.5 i można spodziewać się, że producent zapewni mu aktualizacje przez co najmniej 6 lat.

Nie wiadomo już tylko, ile będzie kosztował smartfon Samsung Galaxy A27

Tajemnicą wciąż natomiast pozostaje to, ile klientom przyjdzie zapłacić za smartfon Samsung Galaxy A27. Jego bezpośredni poprzednik, Samsung Galaxy A26, kosztuje obecnie od 899 złotych za wersję z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Konfiguracja 8/256 GB jest zaś sprzedawana za 1299 złotych.

Patrząc jednak na to, ile kosztowały na start smartfony Samsung Galaxy A57 i Galaxy A37, nie będzie wielkim zaskoczeniem, gdy cena Galaxy A27 w Polsce zacznie się od około 1500 złotych. W takiej sytuacji poprzednik będzie znacznie bardziej atrakcyjną propozycją.