Jest dobry powód, żeby pójść do Lidla. Nie będziesz żałować

Tylko dziś i jutro obowiązuje atrakcyjna promocja w Lidlu, dzięki której możesz wrócić do domu z przydatnym sprzętem i uśmiechem na twarzy. To urządzenie skradło serce wielu Polaków i Twoje też jak najbardziej może.

Krótka, ale dobra promocja w Lidlu

Zwykle promocje w dyskontach obowiązują przez co najmniej tydzień, jednak nie w tym przypadku. Ta oferta będzie bowiem dostępna tylko 12 i 13 czerwca 2026 roku, czyli dziś i jutro. Nie ma zatem czasu do stracenia, szczególnie że nie tylko Ty możesz chcieć z niej skorzystać.

Tylko do jutra obowiązuje bowiem atrakcyjna promocja w Lidlu na frytkownice beztłuszczowe. To sprzęt, który znajduje się już w wielu domach w Polsce (i nie tylko) i wbrew pozorom nie służy wyłącznie do przygotowywania frytek – można w nim zrobić nawet cały obiad.

12 i 13 czerwca 2026 roku w Lidlu trzy modele będą sprzedawane w obniżonej o 20% cenie. Aby jednak dostać rabat, należy wcześniej aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus – w przeciwnym razie zapłacicie w kasie standardową cenę, choć i te nie są szczególnie wysokie. Mimo to – skoro można zapłacić mniej niż więcej, to warto skorzystać z takiej możliwości.

Promocja na frytkownice beztłuszczowe w Lidlu 12 i 13 czerwca 2026 roku – kupon w aplikacji Lild Plus (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Te trzy frytkownice beztłuszczowe kupisz taniej w Lidlu w tym tygodniu

Promocja na frytkownice w Lidlu do 13 czerwca 2026 roku obejmuje trzy modele:

Masterpro 1500 W o pojemności 6 litrów za 155,60 złotych (zamiast 194,50 złotych),

Masterpro 3100 W o pojemności 9 litrów z dwoma szufladami za 223,20 złotych (zamiast 279 złotych),

Silvercrest 2470 W o pojemności 9 litrów z podwójnym koszem za 263,20 złotych (zamiast 329 złotych).

Frytkownica beztłuszczowa Masterpro 1500 W o pojemności 6 litrów to podstawowy model, choć wyróżnia się obudową ze stali szlachetnej. Oferuje ona wyświetlacz LED, 8 programów i 3 dodatkowe funkcje oraz zakres temperatur od 40 do 200℃.

Bardziej zaawansowane są frytkownica beztłuszczowa Masterpro 3100 W o pojemności 9 litrów z dwoma szufladami oraz air fryer Silvercrest 2470 W o pojemności 9 litrów z podwójnym koszem, bowiem obie umożliwiają przygotowanie dwóch różnych potraw lub bardziej złożonego posiłku w tym samym czasie.

Frytkownica beztłuszczowa Masterpro 3100 W o pojemności 9 litrów z dwoma szufladami ma 12 programów, dwa wyświetlacze LCD i zakres temperatur od 80 do 200℃, a także umożliwia skorzystanie z timera od 1 do 60 minut i funkcji synchronizacji zakończenia gotowania. Air fryer Silvercrest 2470 W o pojemności 9 litrów z podwójnym koszem też oferuje funkcję Sync Finish, która pozwala na jednoczesne zakończenie przygotowywania 2 potraw w 2 różnych programach, a do tego umożliwia ułożenie potraw na 4 poziomach.

Promocja na frytkownice beztłuszczowe w Lidlu 12 i 13 czerwca 2026 roku (źródło: Lidl)

Przy okazji warto przypomnieć, że do sprzedaży w Polsce trafił niedawno air fryer Cecotec Cecofry FoodCourt 18000 4Pizza, który może posłużyć również jako domowy piec do pizzy. Jego cena jest jednak wyższa – została ustalona na 599 złotych.