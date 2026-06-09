Nowy Samsung będzie drogi. To już czyste szaleństwo

Wszystko wskazuje na to, że nowy smartfon Samsung Galaxy A27 zadebiutuje już wkrótce. Jego cena będzie jednak dużo wyższa niż poprzednika. Dla wielu klientów może być ona za wysoka.

Smartfon Samsung Galaxy A27 będzie dużo droższy niż Samsung Galaxy A26

Producent z Korei Południowej nie ma litości dla klientów w 2026 roku. Flagowe smartfony Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra w momencie premiery 25 lutego 2026 roku były nawet o 1000 złotych (!) droższe od swoich poprzedników, a do tego w kwietniu 2026 roku Samsung podniósł ceny składanych smartfonów z 2025 roku.

Jakby tego było mało, zaprezentowane w marcu 2026 roku modele Galaxy A57 i Galaxy A37 też kosztowały na „dzień (nie)dobry” kilkaset złotych więcej niż Galaxy A56 i Galaxy A36. Niestety, tak samo będzie również w przypadku kolejnego członka nowej generacji serii Galaxy A.

Znany informator, Roland Quandt, przekazał bowiem, że smartfon Samsung Galaxy A27 6/128 GB będzie kosztował w Europie 349 euro (dziś to równowartość około 1480 złotych), a w wersji 8/256 GB – 439 euro (~1860 złotych).

Samsung Galaxy A27 (źródło: MyMobiles)

Dla porównania, smartfon Samsung Galaxy A26 6/128 GB kosztował na start 299 euro (~1270 złotych), a w konfiguracji 8/256 GB – 369 euro (~1565 złotych). Różnica wynosi zatem ~200-300 złotych.

Tymczasem dziś podobny pod wieloma względami (aczkolwiek nie identyczny) smartfon Samsung Galaxy A26 kosztuje od 899 złotych.

Co zaoferuje smartfon Samsung Galaxy A27?

Przedpremierowe informacje na temat Samsunga Galaxy A27 wskazują, że będzie on w wielu aspektach bardzo podobny do swojego poprzednika, ponieważ tak jak on zaoferuje 6,7-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, 50 Mpix aparat główny i 2 Mpix do zdjęć makro na tyle oraz akumulator o pojemności 5000 mAh.

Nowością będzie natomiast 12 Mpix aparat na przodzie (zamiast 13 Mpix) i ekran z okrągłym otworem (a nie z wycięciem w kształcie litery „U”) oraz procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (zamiast Exynos 1380). Możliwa jest również zmiana rozdzielczości aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym – z 8 do 5 Mpix, aczkolwiek to akurat nie jest pewne.