Lenovo – jako oficjalny, globalny partner technologiczny FIFA World Cup 2026 – przygotowało specjalną promocję na Mundial 2026. Dzięki niej można być „do przodu” nawet 2000 złotych.

Promocja Lenovo na Mundial 2026. Można zyskać nawet 2000 złotych

Duże imprezy sportowe stały się standardowym pretekstem do przygotowywania różnego rodzaju promocji. Operatorzy sypią promocjami specjalnie na Mundial 2026 i robi to również Lenovo. W ramach jego oferty można być „do przodu” nawet 2000 złotych.

Mundialowa promocja Lenovo jest skierowana do osób, które do 19 lipca 2026 roku (tego dnia bowiem rozegrany zostanie ostatni mecz i poznamy nowego mistrza świata) kupią urządzenie lub urządzenia marki za kwotę minimum 500 złotych (w drugim przypadku muszą być one wykazane na jednym paragonie lub fakturze). Uwzględnione są oznaczone w sklepach:

monitory,

tablety,

laptopy,

komputery stacjonarne,

akcesoria,

produkty gamingowe.

Urządzenia z ww. kategorii należy kupić we wskazanych poniżej sklepach lub sieciach:

Media Expert,

RTV Euro AGD,

Media Markt,

x-kom,

Neonet,

Komputronik,

Morele.net,

Sferis,

elenovo.pl,

delkom.pl,

Showroom Lenovo i Motorola,

Orange,

Play,

Plus,

T-Mobile.

Po zakupie urządzenia lub urządzeń należy wejść na stronę promocja.lenovopolska.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy w ciągu maksymalnie 21 dni kalendarzowych od momentu zakupu (będzie on dostępny do 9 sierpnia 2026 roku – wtedy mija 21 dni od 19 lipca 2026 roku, czyli ostatniego dnia promocji).

Co ważne: Lenovo wymaga wycięcia kodu kreskowego i numeru seryjnego z opakowania każdego zakupionego produktu. Po weryfikacji (która może potrwać do 21 dni kalendarzowych) i zaakceptowaniu zgłoszenia zostanie wysłana wiadomość z linkiem do formularza, w którym trzeba podać dane do przelewu – jest na to 14 dni.

Producent uczula, żeby sprawdzać folder SPAM na skrzynce pocztowej, aby nie przegapić wiadomości od niego, choć informacja o przysługującym zwrocie zostanie wysłana też SMS-em na podany numer telefonu. Zwrot zostanie przelany na konto bankowe w ciągu 14 dni od podania jego numeru i niezbędnych danych osobowych.

źródło: Lenovo

Wysokość zwrotu w ramach promocji Lenovo na Mundial 2026 zależy od kwoty zakupów

Wysokość zwrotu zależna jest od wartości zakupionych urządzeń Lenovo (objętych promocją). Najmniejsza kwota to 100 złotych – przy zakupie sprzętu/sprzętów za co najmniej 500 złotych (i nie więcej niż 999,99 złotych). Najwyższy cashback – 2000 złotych – można dostać, robiąc zakupy za minimum 19500 złotych.

Na stronie promocja.lenovopolska.pl dostępny jest kalkulator cashbacku, gdzie można wyliczyć jego dokładną wysokość. Ta bowiem zwiększa się o 50 złotych z każdą kolejną wydaną pięćsetką:

zakupy od 1000 do 1499,99 złotych – 150 złotych,

zakupy od 1500 do 1999,99 złotych – 200 złotych,

zakupy od 2000 do 2499,99 złotych – 250 złotych,

zakupy od 2500 do 2999,99 złotych – 300 złotych,

zakupy od 3000 do 3499,99 złotych – 350 złotych,

zakupy od 3500 do 3999,99 złotych – 400 złotych,

zakupy od 4000 do 4499,99 złotych – 450 złotych,

zakupy od 4500 do 4999,99 złotych – 500 złotych,

zakupy od 5000 do 5499,99 złotych – 550 złotych,

zakupy od 5500 do 5999,99 złotych – 600 złotych

…i tak konsekwentnie aż do 19500 i 2000 złotych.

Regulamin promocji (PDF)