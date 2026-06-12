Nowa funkcja w aplikacji mObywatel odpowiada „na bardzo konkretną potrzebę”

Aplikacja mObywatel to dziś prawdziwy kombajn pod względem funkcjonalności, jednak wciąż brakuje w niej wielu wyczekiwanych funkcji i usług. Dziś Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło, że dodano do niej długo zapowiadaną nowość, która ułatwi życie mieszkańcom Polski.

Aplikacja mObywatel wzbogaciła się o e-Doręczenia

Już w maju 2025 roku Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że aplikacja mObywatel będzie umożliwiała korzystanie z e-Doręczeń. Dziś, po ponad roku, ogłoszono, że funkcja ta została wdrożona i wkrótce będą mogli korzystać z niej wszyscy zainteresowani użytkownicy rządowego programu.

Jak powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji, to zmiana, która dotyka codziennego życia milionów obywateli i pokazuje, że cyfrowa Polska to nie wizja na przyszłość, ale rzeczywistość, którą budujemy dziś. Dariusz Standerski, wiceminister cyfryzacji, dodał do tego, że skrzynka osobista w mObywatelu to odpowiedź na bardzo konkretną potrzebę.

Z nowej funkcji w aplikacji mObywatel będą mogli skorzystać zarówno posiadacze adresu do e-Doręczeń, jak i użytkownicy skrzynki ePUAP. Tutaj warto wspomnieć, że od 1 stycznia 2026 roku korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest już uznawana za skutecznie doręczoną. Oznacza to, że pisma i wnioski złożone przez ePUAP nie będą już rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeśli zaś ktoś nie ma skrzynki do e-Doręczeń, aplikacja mObywatel przeniesie do strony, za pośrednictwem której można ją (bezpłatnie) założyć – oczywiście, jeżeli użytkownik wyrazi taką chęć, gdyż nie ma takiego obowiązku.

Kto ma obowiązek korzystania z e-Doręczeń (i od kiedy), a kto nie?

Zgodnie z ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych obowiązek korzystania z e-Doręczeń mają lub będą miały:

od 1 stycznia 2025 roku organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 1 ustawy), inne organy władzy publicznej, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy (art. 155 ust. 2 ustawy), Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (art. 155 ust. 3 ustawy), Narodowy Fundusz Zdrowia (art. 155 ust. 4 ustawy), agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych (art. 155 ust. 5 ustawy), jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitarne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (art. 155 ust. 6 ustawy), inne podmioty publiczne (art. 155 ust. 9 ustawy), osoby wykonujące zawody zaufania publicznego adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza, podmioty niepubliczne rejestrujące się do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od 1 stycznia 2025 r. (art. 9 ust. 1 pkt 1 – 8, art. 155 ust. 10 oraz art. 166 pkt 5 ustawy), podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) (art. 152 ust. 1 ustawy),

od 1 kwietnia 2026 roku podmioty niepubliczne zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców w KRS przed 1 stycznia 2025 r. (art. 151 ust. 1 ustawy),

od 1 lipca 2025 roku podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. – w przypadku dokonywania zmian we wpisie po 30 czerwca 2025 r. (art. 152 ust. 2 ustawy),

od 1 października 2026 roku podmioty niepubliczne zarejestrowane w CEiDG do 31 grudnia 2024 r. (art. 152 ust. 3 ustawy),

od 31 grudnia 2026 roku Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro Antykorupcyjne i resort obrony narodowej (art. 155 ust. 5a ustawy),

od 1 października 2029 roku jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne i samorządowe zakłady budżetowe – w zakresie publicznej usługi hybrydowej (art. 155 ust. 6 ustawy), sądy, trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna (art. 155 ust. 7 ustawy).



„Zwykli” mieszkańcy Polski nie mają natomiast obowiązku korzystania z e-Doręczeń. Jeśli firma lub instytucja wyśle list polecony do osoby, która nie posiada skrzynki do e-Doręczeń, Poczta Polska – jako operator wyznaczony – wydrukuje taki list i doręczy go do odbiorcy w klasyczny sposób.

W tym miejscu warto przypomnieć, że według informacji, jakie przekazała 11 czerwca 2026 roku Poczta Polska, do tej pory założono już 4,21 miliona skrzynek do e-Doręczeń oraz wysłano 35,7 miliona całkowicie cyfrowych listów poleconych (wysłanych i odebranych przez e-Doręczenia) i ponad 49,5 miliona hybrydowych (wysłanych przez e-Doręczenia, a następnie wydrukowanych i dostarczonych w formie papierowej).