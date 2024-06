Samsungowi rozwiązał się worek z promocjami

Firmie Samsung rozwiązał się worek z gorącymi promocjami. Tuż przed wakacjami możesz liczyć na wyraźnie obniżone ceny urządzeń, dostępne bezpłatnie usługi dodatkowe oraz miłe prezenty dodawane do zakupów.

Samsung zaprasza na Festiwal promocji

O tym, że topowy smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra dostępny jest w cenie 4499 złotych, kilka dni temu pisał już Grzesiek. Na klientów w Polsce czeka jednak zdecydowanie więcej gorących promocji.

Samsung Festiwal to okazja, by za relatywnie nieduże pieniądze sprawić sobie nowy telewizor OLED 4K. Do tego można skorzystać z bezpłatnej usługi jego wniesienia i instalacji. Nic nie zapłacisz także za tego typu kompleksowy transport sprzętu AGD zakupionego w oficjalnym sklepie producenta, a jeśli przy okazji oddasz stare urządzenie, to otrzymasz jeszcze 10% zniżki – w ramach programu OdZysk.

Na tym nie koniec, bo program Samsung Rewards umożliwia jeszcze otrzymanie zwrotu w wysokości sięgającej 7% wartości zamówienia. Z kolei nowi użytkownicy aplikacji Samsung Shop mogą liczyć na prezent w postaci 5% zniżki na pierwsze zakupy. Wszystkie te promocje trwają do 16 czerwca, a pełna oferta dostępna jest na oficjalnej stronie (to link afiliacyjny – korzystając z niego, wspierasz naszą działalność, za co dziękujemy)

Kup tablet lub zegarek, a słuchawki dostaniesz w prezencie

Dłużej, bo aż do 30 czerwca, możesz skorzystać także z innej promocji. Samsung dorzuca mianowicie słuchawki Galaxy Buds 2 Pro (o wartości 599 złotych) zupełnie za darmo przy zakupie wybranych urządzeń z jego oferty. Lista tych ostatnich prezentuje się następująco:

Aby skorzystać z promocji, należy kupić jedno z podanych wyżej urządzeń najpóźniej 30 czerwca i aktywować je maksymalnie tydzień później. Następnie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy z dołączonym dowodem zakupu. Jeśli wszystko będzie OK, to w terminie do 30 dni pod wskazany przez Ciebie adres wysłane zostaną słuchawki w kolorze czarnym.

W przypadku zegarków z promocji można skorzystać między innymi w sklepach operatorów Orange, Play, Plus, T-Mobile i Netia, a tutaj znajdziesz pełny regulamin (PDF). W przypadku tabletów natomiast lista sklepów jest dłuższa, między innymi o sieci RTV Euro AGD, OleOle, Media Expert, Media Markt, Komputronik, x-kom i Samsung Brandstores, a pełny regulamin znajduje się tutaj (PDF).