Pół roku bezpłatnego dostępu do platformy Max w ofercie Vectry! Jak skorzystać?

Oferta serwisów streamingowych, które można subskrybować razem z pakietami za usługi w Vectrze, właśnie uległa powiększeniu. Platforma Max, zastępująca HBO Max, rozgaszcza się w ofercie.

Vectra oferuje dostęp do platformy Max

Serwis Max, będący następcą znanego HBO Max, rozpoczął już działanie w Polsce. Z jego zasobów można już korzystać za sprawą samodzielnej subskrypcji, ale jest on też dostępny pośrednio – w ofertach dostawców internetu i u operatorów telekomunikacyjnych.

Filmy i seriale dostępne na Max będziemy mogli teraz oglądać również dzięki pozostawaniu klientem operatora Vectra. Jak przekazano na stronie firmy, operator udostępnia trzy plany usług serwisu: Max Podstawowy, Max Standardowy oraz Max Premium.

Opłacam pakiet HBO MAX w Vectrze – jaki plan dostanę?

Obecni klienci Vectry posiadający wykupione pakiety z HBO MAX otrzymają dostęp do Max zgodnie z Planem Standardowym bez reklam. W jego ramach można zapisać do 30 tytułów, aby oglądać je offline, dostępne będą również kanały linearne HBO, HBO2, HBO3 oraz TVN (w jakości HD). Co ważne – dotychczasowa cena usługi, jak i dane do logowania pozostają dla tych klientów bez zmian.

W ramach aktualnej promocji klienci będą mogli bezpłatnie korzystać z Planu Premium do 30 września br. Po zakończeniu okresu promocyjnego dostęp do Planu Premium zostanie automatycznie wyłączony, a usługa dostępu do platformy Max będzie kontynuowana na Planie Standardowym. Trzeba więc spodziewać się zmian. Klienci będą mogli przeskoczyć na wyższy pakiet w każdym momencie trwania umowy.

Co dla nowych klientów?

Klienci decydujący się na zakup usługi Max w Vectrze mają do wyboru:

Plan Max Podstawowy za 19,99 złotych/miesięcznie,

Plan Max Standardowy za 29,99 złotych/miesięcznie,

Plan Max Premium za 49,99 złotych/miesięcznie.

Wykupując pakiet Max w Vectrze, klient otrzyma dostęp do programów telewizyjnych HBO, HBO2, HBO3, które można oglądać na dekoderze oraz w aplikacji mobilnej TV Smart GO.

Zakładając, że jesteśmy kompletnie nowymi klientami, możemy otrzymać dostęp do Max nawet na pół roku za 0 złotych. Trzeba jednak zdecydować się na zawarcie umowy z Vectrą na usługi internetowe lub telewizyjne z okresem zobowiązania na 24 miesiące.