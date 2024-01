Samsung zmienia zasady programu lojalnościowego Rewards. Powinieneś to wiedzieć

Samsung Rewards to program lojalnościowy dla osób kupujących urządzenia firmy w oficjalnym sklepie. Dzięki niemu można zbierać punkty, wykorzystywane do obniżania cen kolejnych produktów. Teraz zmieniają się zasady uczestnictwa.

Samsung rozsyła e-maile z powiadomieniami

Zespół Sklepu Samsung przesyła informacje dotyczące zmian w regulaminie programu Samsung Rewards. Klienci dowiadują się z niego, że powstaną pewne poziomy członkostwa zależne od wydatków na samsung.com.pl.

W związku z tym, na podstawie dotychczasowych zakupów, każdy uczestnik programu lojalnościowego będzie przypisany do któregoś z poziomów. To o tyle istotne, że niektóre benefity będą dostępne wyłącznie dla osób, którym przyznany będzie jeden z wyższych statusów. Zmienione zasady wchodzą w życie 14 lutego 2024 roku.

I to wszystko, czego dowiadujemy się bezpośrednio w wiadomości mailowej. Na szczęście Samsung dołącza do niego link, przekierowujący do nowego regulaminu. Przejrzenie go może pomóc zorientować się, o jakich poziomach członkostwa mowa, jakie są kryteria dostania się na każdy z nich, a także na jakie benefity mogą liczyć klienci.

Nowy regulamin Samsung Rewards

Regulamin wskazuje, że uczestnik programu Samsung Rewards zostanie automatycznie przypisany do jednego z trzech poziomów członkostwa po zakupie w sklepie Samsung. O danym poziomie będzie decydować kwota wydatków, zsumowana z okresu ostatnich 24 miesięcy. Oto nazwy poziomu członkostwa oraz kryteria przypisania do nich:

Blue – wystarczy zaakceptować regulamin Samsung Rewards,

– wystarczy zaakceptować regulamin Samsung Rewards, Gold – minimalna łączna wartość zakupów w sklepie Samsung musi wynieść 10000 złotych brutto, ale mniej niż 15000 złotych brutto,

– minimalna łączna wartość zakupów w sklepie Samsung musi wynieść 10000 złotych brutto, ale mniej niż 15000 złotych brutto, Platinum – minimalna łączna wartość zakupów w sklepie Samsung musi wynieść przynajmniej 15000 złotych brutto.

Kiedy zostaniemy przypisani do jakiegoś poziomu, pozostajemy tam 24 miesiące – chyba że w międzyczasie dokonamy jakichś zakupów w sklepie, które sumarycznie pozwolą nam wskoczyć na wyższy poziom.

Punkty Rewards będą liczone teraz zależnie od tego, na jakim poziomie członkostwa się znajdujemy. Od wartości zakupów dokonanych przez użytkownika, w ramach jednej transakcji oblicza się pewien procent jej wartości. Tak obliczoną kwotę zamienia się następnie na punkty, gdzie każdy grosz odpowiada jednemu punktowi. I teraz uwaga: na różnych poziomach członkostwa są różne „procenty”:

w Blue mamy 1% wartości,

w Gold mamy 2% wartości,

w Platinum mamy 3% wartości.

Co więc oczywiste, Samsung nagradza najbardziej tych klientów, którzy wydadzą w sklepie producenta najwięcej pieniędzy.

Użytkownik może wykorzystać przyznane punkty Rewards do obniżenia ceny produktów w ramach kolejnych zakupów w sklepie Samsung. Każdy punkt Rewards obniża cenę produktu o 1 grosz. Minimalna liczba punktów Rewards jaką uczestnik może wykorzystać do obniżenia ceny swoich zakupów to 100 punktów, co w przeliczeniu pozwala na jej obniżenie o 1 złoty. Cenę danego sprzętu można tymi punktami obniżyć nawet do 1 złotówki.

Dodatkowe korzyści

Oprócz powyższych, nazwijmy to standardowych zasad, przewidziane są jeszcze inne. Samsung na przykład zakłada przyznawanie boostów punktowych. Za osiągnięcie wyższego poziomu członkostwa, klient otrzyma dodatkowe punkty:

5000 punktów za przekroczenie progu poziomu Gold,

10000 punktów za przekroczenie progu poziomy Platinum,

150000 punktów, jeśli ktoś „przeskoczy” z poziomu Blue do poziomu Platinum za jednym zamachem.

Poza tym biorący udział w promocjach Odkup mogą liczyć na:

dodatkowe 50 złotych zniżki na zakup nowego urządzenia na poziomie Gold,

dodatkowe 100 złotych zniżki na zakup nowego urządzenia na poziomie Platinum.

Są jeszcze zniżki na przedłużoną ochronę Samsung Guard:

20% zniżki na poziomie Blue,

35% zniżki na poziomie Gold,

50% zniżki na poziomie Platinum.

I, na koniec, jest też darmowa instalacja urządzeń RTV/AGD na poziomach Gold i Platinum.

Ponieważ ostatnimi czasy promocje na nowe urządzenia Samsunga są naprawdę niezłe, wiele osób może zyskać na zmienionych zasadach programu Samsung Rewards.

Pełny regulamin programu Samsung Rewards przeczytacie tutaj.