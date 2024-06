Light Phone III to telefon, który Cię zaskoczy. Szczególnie ceną

Producenci dwoją i się troją, aby wzbogacać swoje smartfony o kolejne funkcje. Ostatnio na przykład zaprzęgają w tym celu sztuczną inteligencję. Jeśli gdzieś w środku czujesz, że Cię to przytłacza albo za bardzo rozprasza i chcesz po prostu mieć telefon do dzwonienia, to nowy Light Phone III może być dobrą opcją dla Ciebie.

Light Phone III – minimalistyczny telefon z wyświetlaczem OLED

Na rynku dominują dwie kategorie urządzeń: smartfony oraz featurephone’y, czyli telefony przypominające komórki sprzed lat, tyle że wzbogacone o funkcje internetowe. Dla użytkowników, którzy chcą jeszcze bardziej uwolnić się od rozpraszaczy, nie od wczoraj rozwijany jest jednak sektor minimalist phone’ów, a więc telefonów minimalistycznych.

Najnowszym reprezentantem tej kategorii jest Light Phone III, będący wyjątkowo osobliwym modelem. Jego poprzednicy korzystali z paneli E Ink, które zapewniały długi czas działania, ale dość wolno się odświeżały. Dlatego tym razem producent postawił na czarno-biały wyświetlacz OLED.

fot. producenta

Jakie funkcje oferuje?

Jeśli chodzi o funkcjonalność, to użytkownicy nie znajdą tu żadnych rozbudowanych aplikacji, nie skorzystają też z przeglądarki internetowej, poczty elektronicznej czy mediów społecznościowych. Jest funkcja dzwonienia i wysyłania SMS-ów, są notatki głosowe i odtwarzacz muzyczny, kalkulator, a do tego zestaw kalendarz + alarm + timer. Na tym nie koniec, bo…

Co ciekawe, firma Light zdecydowała się także na dodanie pięciu nieoczywistych funkcji do swojego urządzenia. Chodzi mianowicie o moduł GPS i narzędzia nawigacyjne, aparaty z przodu i z tyłu, obsługę sieci 5G, czytnik linii papilarnych oraz chip NFC umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowych.

fot. producenta

Specyfikacja? Wcale nie taka słaba

Muszę przyznać, że to ciekawy zestaw funkcji, a najlepsze w tym wszystkim jest to, że producent wcale nie poskąpił na podzespołach. Na przykład sercem modelu Light Phone III jest wykonany w 4-nm procesie technologicznym układ SoC Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 o taktowaniu sięgającym 2,3 GHz.

Chipsetowi towarzyszy 6 GB RAM i 128 GB pamięci na pliki. Do tego dochodzi akumulator o pojemności 1800 mAh, a dopełnieniem całości są głośniki stereo. Jeśli chodzi o aparaty, to z tyłu znajduje się (bliżej nieokreślone) oczko 50 Mpix, a przednia kamera ma 8 Mpix. Sam wyświetlacz natomiast cechuje się przekątną 3,92 cala i rozdzielczością 1080×1240 pikseli.

fot. producenta

Wspomniana przed momentem rozdzielczość wyraźnie pokazuje, że mamy do czynienia z bardzo nietypowymi proporcjami. Przez to urządzenie ma szerokość zbliżoną do flagowych smartfonów, ale jest zdecydowanie krótsze. Konkretnie wymiary to 106×71,5 mm. Grubość to 12 mm, a waga wynosi 124 gramy. Całość jest też wodoodporna (w klasie IP54).

Ile kosztuje taki minimalistyczny telefon?

Sugerowana cena modelu Light Phone III została ustalona na poziomie 799 dolarów (równowartość ~3230 złotych). Niemniej użytkownicy, którzy zdecydują się na zakup przed 15 lipca, mogą liczyć na 50% rabatu. Wszyscy jednak długo poczekają na swoje egzemplarze, bo dostawy ruszyć mają dopiero na początku 2025 roku.

Usunięcie zbędnych aplikacji na swoim smartfonie i aktywowanie narzędzi do cyfrowej równowagi możesz zrealizować za 0 złotych, czyli być do przodu o co najmniej 1600 złotych, ale raz, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić, a dwa – nie rozwiązuje to jednak wszystkich problemów. Dlatego też jestem ciekawy, jak Light Phone III wypadnie w praktyce i jak poradzi sobie na rynku.