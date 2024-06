Nowy smartfon HTC może zmieść konkurencję

Kiedyś tajwański producent rozdawał karty na rynku smartfonów. Dziś jest daleko w tyle za konkurencją, lecz za sprawą nowego modelu w ofercie może się to zmienić. HTC U24 Pro zapowiada się bowiem na bardzo mocnego zawodnika.

Specyfikacja smartfona HTC U24 Pro zachwyca

Specyfikacja dużej części urządzeń ma słabe strony, które dyskwalifikują je w oczach klientów. Liście parametrów HTC U24 Pro trudno cokolwiek zarzucić. Niektórzy mogą mieć zastrzeżenia do procesora i standardu pamięci wewnętrznej (odpowiednio Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 i UFS 3.1, od 256 do 512 GB), ale trzeba pamiętać, że to nie jest flagowiec, nawet jeśli pozostałe podzespoły sugerują, że mógłby nim być.

Na przodzie urządzenia Tajwańczycy umieścili obustronnie zakrzywiony wyświetlacz OLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości Full HD+ 2436×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass (nie wiadomo jednak, której generacji). W górnej części ekranu znajduje się 50 Mpix aparat z przysłoną f/2.45 i autofokusem.

źródło: producent

Na tyle producent ulokował trzy aparaty, w tym aż dwa z matrycami o rozdzielczości 50 Mpix. Pierwszy to główny z f/1.88 i optyczną stabilizacją obrazu, zaś drugi to teleobiektyw z f/2 i 2x zoomem optycznym. Trzeci aparat ma natomiast 8 Mpix, f/2.2 i obiektyw ultraszerokokątny. Zdjęcia pomoże ulepszyć sztuczna inteligencja – na przykład w przypadku grupowych będzie można zmienić… twarz, podobnie jak w Google Pixelach.

Oprócz tego na pokładzie urządzenia znajdują się jeszcze 12 GB RAM DDR5, slot na kartę microSD, złącze słuchawkowe 3,5 mm, moduły 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 i NFC, dual SIM (2x nano SIM), ekranowy czytnik linii papilarnych i USB-C (USB 3.0) oraz akumulator o pojemności 4600 mAh, obsługujący ładowanie przewodowe o mocy 60 W, indukcyjne 15 W i zwrotne indukcyjne 5 W.

HTC U24 Pro ma też fabrycznie wgrany system Android 14. Niestety producent nie składa żadnej deklaracji odnośnie długości wsparcia. Wymiary urządzenia to natomiast 167,1×74,9×8,98 mm, a waga 198,7 grama. Całość cechuje się odpornością na pył i wodę IP67.

źródło: producent

Cena HTC U24 Pro

HTC U24 Pro trafił do sprzedaży na Tajwanie, gdzie za wersję 12/256 GB trzeba zapłacić 18990 TWD (równowartość około 2380 złotych), a za wariant 12/512 GB – 20990 TWD (około 2620 złotych).

Bezpośredni poprzednik, HTC U23 Pro, trafił do sprzedaży w Polsce i kosztował na start 2599 złotych. Można zatem oczekiwać, że nowy model też będzie dostępny w Polsce w cenie nieprzekraczającej 3000 złotych.