Samsung pozamiatał – Galaxy S23 Ultra w takiej cenie, że tylko brać!

Wielokrotnie mogliśmy się przekonać, że cierpliwość popłaca. Jeśli cierpliwie czekaliście, aż cena Galaxy S23 Ultra spadnie do bardziej przystępnego poziomu, to się właśnie tego doczekaliście! To jednak nie koniec promocji na smartfony Samsunga.

Super promocja na smartfon Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 Ultra zadebiutował 1 lutego 2023 roku i pięć miesięcy temu stracił miano flagowca na rzecz Galaxy S24 Ultra, ale to nadal atrakcyjny smartfon, który wciąż jest dostępny w sprzedaży. Teraz jego popularność może skokowo wzrosnąć za sprawą nowej promocji.

Otóż producent zdecydował się obniżyć jego ceny – aktualnie za wersję 8/256 GB zapłacicie 4499 złotych, a za wariant 8/512 GB – 5199 złotych. Oferta ta wygląda na „promocję ostatniej szansy”, ponieważ dostępność Galaxy S23 Ultra jest wyraźnie ograniczona.

Smartfon w obniżonych cenach kupicie tylko w sklepie Samsunga. Na dodatek wyłącznie w czarnej wersji kolorystycznej. Koreańczycy ewidentnie zatem wyprzedają pozostałości magazynowe i wkrótce Galaxy S23 Ultra zyska status niedostępny. Z podobną wyprzedażą mieliśmy do czynienia również w przypadku Galaxy S22 Ultra (który na Black Friday 2023 był dostępny za 3799 złotych).

Jest jeszcze jedna promocja, która obejmuje więcej smartfonów

Równocześnie dostępna jest oferta, w ramach której możecie otrzymać smartwatch Galaxy Watch 6 w prezencie – wystarczy, że kupicie smartfon Galaxy S23, Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra, Galaxy Z Flip 5 lub Galaxy Z Fold 5. Tak się składa, że producent mocno obniżył również ceny swoich składaków, ale z ich dostępnością jest trudno, bo praktycznie zniknęły ze sklepów (mowa o oficjalnej dystrybucji).

Aby skorzystać z tej promocji, należy kupić smartfon w dniach 3-16 czerwca 2024 roku, aktywować go do 23 czerwca 2024 roku, zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć na banner promocyjny i wypełnić formularz zgłoszeniowy (do 30 czerwca 2024 roku). Po pozytywnej weryfikacji otrzymacie na wskazany adres smartwatch Galaxy Watch 6 44 mm Bluetooth w kolorze czarnym.

Pamiętajcie jednak, że do skorzystania z tej promocji uprawnia kupienie smartfona w sklepie Samsunga lub u jednego z wymienionych w regulaminie (PDF) partnerów handlowych. Wśród nich są RTV Euro AGD, oleole.pl, Media Expert, Media Markt, Komputronik, Vobis i x-kom. Na liście nie ma natomiast żadnego operatora. Warto też pamiętać, że liczba gratisowych zegarków jest ograniczona do 5572 sztuk.

