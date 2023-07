Sztuczna inteligencja Samsunga uratuje zdjęcie, które zepsułeś

Samsung ma całkiem przydatną aplikację na smartfony, która pomaga pozbyć się ze zdjęcia niechcianych artefaktów, prostuje kadr, a nawet uratuje przed zapomnieniem fotografie o niskiej rozdzielczości.

Samsung Galaxy Enhance-X pomoże w edycji fotografii

Jeśli jesteśmy fanami rozwiązań Samsunga, być może znajome jest nam narzędzie Galaxy Enhance-X. To aplikacja, która skupia się na inteligentnej edycji zdjęć. Pojawiła się w ubiegłym roku jako rzecz specjalnie opracowana na flagowe smartfony z serii Galaxy S22, ale później jej dostępność się zwiększyła.

Przede wszystkim, apka opuściła już status wersji testowej – pod koniec czerwca tego roku. Poprawki błędów usprawniają program, umożliwiając mu stabilne działanie, a także dodając do jego podstawowych funkcji kilka kolejnych.

Opcja przywracania zdjęć wykorzystuje technologię GAN (generatywną sztuczną inteligencję) do przywracania blasku starym, nieostrym lub uszkodzonym fotografiom. Dzięki pracy odpowiednich algorytmów, fotki wyglądają lepiej niż w oryginale.

Istnieje też funkcja korygująca zniekształcenia obiektywu szerokokątnego. Praktyczna rzecz, jeśli robimy zdjęcia przedmiotom w tym trybie, ale z bliskiej odległości. Charakterystyczne „wygięcia” to rzecz, której nie da się uniknąć podczas posługiwania się niewielkimi obiektywami w smartfonowych aparatach, więc taka opcja jest jak najbardziej w to mi graj.

Funkcje aplikacji Galaxy Enhance-X (źródło: Samsung)

Lista smartfonów kompatybilnych z aplikacją

Galaxy Enhance-X można pobierać ze sklepu z aplikacjami Samsunga, ale nie wszystkie smartfony tego producenta skorzystają z jej dobrodziejstw. Oto aktualna lista modeli, z którymi apka będzie współpracować:

Warunkiem działania aplikacji na tych modelach jest system Android zaktualizowany do wersji 13. oraz nakładka systemowa One UI w edycji 5.1.

Jeśli więc posiadamy któryś ze współpracujących smartfonów, warto dać szansę Galaxy Enhance-X. Może spodoba nam się jako coś, co wykracza poza zwykłą, systemową apkę do podstawowej edycji i stanie się jednym z głównych narzędzi do ulepszania fotografii, które w przeciwnym wypadku zostałyby usunięte.

