Google przygotowało mini grę i relacje z meczów Mistrzostw Świata kobiet

Jesteś fanem piłki nożnej lub innego sportu i na co dzień korzystasz z ekosystemu Google? To na pewno ucieszy Cię informacja, że teraz będziesz mógł być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami. W ramach FIFA Women’s World Cup amerykański gigant promuje ciekawą funkcję!

Wyszukiwarka Google podrzuci Ci wynik

Co prawda jedna z funkcji, którą teraz promuje amerykańska firma przy okazji FIFA Women’s World Cup, czyli wyniki meczów w czasie rzeczywistym w wyszukiwarce Google, jest już dostępna od długiego czasu (jako zadeklarowany fan piłki nożnej korzystam z niej non stop w trakcie sezonu), to i tak dobrze będzie o niej przypomnieć. Korzystając z telefonu bądź po prostu komputera można na bieżąco wyszukać w trakcie trwania spotkania wynik jakiejś rywalizacji.

Google pokaże Ci wyniki meczów (źródło: Google)

Na ekranie pokaże się nam minuta meczu, wynik, a także strzelcy bramki, skróty oraz prawdopodobieństwo wygranej każdej z ekip. Podejrzeć można też inne rzeczy, jak statystyki, składy czy układ tabeli. W gruncie rzeczy takie rozwiązanie pozwoli wygryźć długofalowo z rynku FlashScore czy SofaScore – popularne aplikacje do obserwowania spotkań.

Mini Cup Game

Kolejną atrakcją, przygotowaną przez amerykańską firmę, jest Mini Cup Game. To mini gra, która powraca co jakiś czas. W wyszukiwarce można zagrać w wieloosobową grę online, gdzie wybieramy swoją drużynę i mamy za zadanie zdobyć jak najwięcej bramek przed końcem meczu. Nic skomplikowanego, ale prawidłowo działa to tylko na smartfonie.

Tak wygląda Mini Cup Game (źródło: google)

W Google TV można także być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami związanymi z FIFA Women’s World Cup. Jeżeli ktoś chce oglądać mecze na żywo czy obserwować skróty i inne rzeczy związane z meczami, to od 20 lipca na ekranie głównym pojawi się nowa belka, gdzie będą transmisje od oficjalnych nadawców, YouTube i FIFA+, a także wszystkie niezbędne informacje.

Google zapowiedziało także, że jeszcze w tym tygodniu uruchomi reklamę pokazującą współpracę zawodniczek grających na FIFA Women’s World Cup z The Athletic, gdzie spojrzą wstecz na swoją karierę i pokażą ją bliżej fanom. Pixel z kolei ma zostać partnerem reprezentacji Anglii oraz Niemiec. W Sklepie Play ma się natomiast pojawić kolekcja aplikacji i książek związanych z turniejami.