Nowy smartfon ZTE dostępny w Polsce w atrakcyjnej promocji na start

Firma ZTE po raz kolejny stara się zawalczyć o serca i portfele klientów w Polsce. Producentowi bardzo na tym zależy, o czym świadczy liczba wprowadzanych do Polski smartfonów oraz przygotowywanych z tej okazji promocji. W przypadku zaanonsowanego dziś ZTE Blade A53 Pro również dostępna jest atrakcyjna oferta.

Co oferuje ZTE Blade A53 Pro? Specyfikacja smartfona

Najnowszy model w ofercie chińskiej marki wyposażono w wyświetlacz IPS LCD o przekątnej 6,52 cala i rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli z wycięciem w kształcie litery „V” w górnej części, w którym umieszczono 5 Mpix (f/2.2) aparat do selfie i rozmów wideo. A skoro już o aparatach mowa, to na tyle są dwa: główny z matrycą 13 Mpix (f/2.2) i pomocniczy z sensorem 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi ostrości przy ujęciach z rozmazanym tłem.

ZTE Blade A53 Pro (źródło: ZTE)

Na panelu tylnym smartfona umieszczono też czytnik linii papilarnych. To zdecydowanie coś, co zwraca uwagę, ponieważ obecnie bardzo mało nowych modeli na rynku ma skaner odcisków palców na tyle. A wciąż wiele osób preferuje właśnie takie umiejscowienie czytnika.

„Pod maską” ZTE Blade A53 Pro „siedzą” natomiast ośmiordzeniowy procesor UNISOC SC9863A1 1,6 GHz oraz 4 GB fizycznego RAM LPDDR4X i 64 GB wbudowanej pamięci typu eMMC 5.1. Właściciele tego smartfona będą mogli zyskać dodatkowe 3 GB pamięci operacyjnej w razie potrzeby – zostanie ona wydzielona z pamięci wewnętrznej. Ponadto urządzenie oferuje slot na karty w formacie microSD.

Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 12, a jego zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5000 mAh (producent nie podaje maksymalnej obsługiwanej mocy ładowania). ZTE Blade A53 Pro ma wymiary 164×75,8×8,7 mm i waży 198 gramów.

Cena ZTE Blade A53 Pro i promocja na start

Regularną cenę tego modelu ustalono w Polsce na 599 złotych, ale do końca lipca 2023 roku można go kupić o 100 złotych taniej, czyli za 499 złotych. Co więcej, osoby, które się na to zdecydują, otrzymają w prezencie słuchawki bezprzewodowe ZTE Buds 2, których sugerowana cena to 129 złotych.

Smartfon w obniżonej cenie i słuchawkami z 0 złotych w zestawie dostępny jest w sklepie x-kom oraz oficjalnym sklepie internetowym ZTE – zteshop.pl w tylko jednej wersji kolorystycznej – szarej (choć x-kom nazywa ją „niebieską”, ale to pomyłka, bo niebieska nie jest sprzedawana w Polsce).

Przy okazji warto przypomnieć, że do końca lipca obowiązuje również promocja na modele ZTE Blade A72s i ZTE Blade V40 – oba można kupić w obniżonej cenie w zestawie ze smartwatchem ZTE Watch Live w prezencie.