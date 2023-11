Masz Samsunga? Zastanów się, czy na pewno chcesz instalować Androida 14 i One UI 6

Samsung udostępnia aktualizację do Androida 14 i One UI 6 coraz większej liczbie modeli ze swojego portfolio (dziś dostała ją też seria Galaxy Tab S9), lecz okazuje się, że lepiej dwa razy zastanowić się przed jej zainstalowaniem, ponieważ Koreańczycy zapomnieli dodać do nowej wersji oprogramowania bardzo ważnej funkcji. Jej brak możecie wkrótce zobaczyć na własne oczy.

Samsung udostępnia system Android 14 i One UI 6 kolejnym urządzeniom Galaxy

Wiele osób z niecierpliwością wyczekiwało aktualizacji do Androida 14 i One UI 6. Najkrócej musieli na nią czekać właściciele smartfonów z serii Galaxy S23, ale później dostali ją też posiadacze modeli z linii Galaxy S22. Obecnie jest ona dostępna również dla m.in. Galaxy A54 5G i tabletów z rodziny Galaxy Tab S9 (o czym poinformowali nas nasi niezawodni Czytelnicy, za co wielkie dzięki).

Niestety, niejednokrotnie przekonaliśmy się o tym, że pośpiech nie popłaca i lepiej wstrzymać się z natychmiastową instalacją tak dużej aktualizacji oprogramowania, jaką jest nowy Android, ponieważ zdarza się, że producenci nie wyłapią wszystkich błędów przed jej udostępnieniem i później muszą z nimi męczyć się użytkownicy. Wygląda na to, że z podobną sytuacją mamy do czynienia właśnie teraz.

Samsung skiepścił sprawę

W serwisie Reddit pojawił się wątek, poświęcony aktualizacji do One UI 6. Użytkownik, posługujący się nickiem dragosslash, zauważył, że w nowej wersji One UI brakuje jednej z funkcji One UI 5. Co ważne: chodzi tu o bardzo istotne rozwiązanie, które ma chronić ekran w urządzeniu. O co dokładnie chodzi i dlaczego to takie ważne?

Wspomniany użytkownik Reddita opublikował dwa zrzuty ekranu: pierwszy z Galaxy Note 20 Ultra z zainstalowanym One UI 5 i drugi z Galaxy S23 Ultra z One UI 6. Gdy im się przyjrzycie, zauważycie, że o ile elementy na pasku nawigacyjnym w obu przypadkach zmieniają swoją pozycję, o tyle to samo dzieje się z ikonami na górnej belce tylko w One UI 5, a w One UI 6 już nie. To bardzo niepokojące.

fot. dragosslash / Reddit

Dzięki temu, że elementy, które są wyświetlane stale na ekranie, jak ikony do nawigacji na dole, zmieniają swoją pozycję w sposób niezauważalny dla użytkownika, ekrany AMOLED unikają wypalenia. A występuje ono wtedy, gdy na wyświetlaczu tego typu przez długi czas w tym samym miejscu wyświetlany jest stały element. Być może słyszeliście o mężczyźnie, któremu wypaliły się paski z TVP Info na telewizorze (marki Sony) – to samo może stać się również na urządzeniach Samsunga z ekranami AMOLED (mowa o górnej belce), na których zainstalowany jest Android 14 z One UI 6.

Wierzymy, że jest to zwykłe (aczkolwiek karygodne) niedopatrzenie, które Samsung puści w niepamięć wraz z udostępnioną jak najszybciej aktualizacją oprogramowania. Poprosiliśmy o komentarz polski oddział producenta – gdy otrzymamy odpowiedź, zaktualizujemy niniejszy artykuł.